Una nuova ambulanza per la Croce Bianca di Carcare:sarà intitolata a Manuela Irgher

Carcare. La Croce Bianca di Carcare inaugura un nuovo mezzo per rafforzare la sua azione di soccorso. Un’ambulanza, Fiat Ducato attrezzata ad unità mobile di rianimazione, entrerà a far parte del parco mezzi della pubblica assistenza e sarà intitolata a Manuela Irgher.

L’inaugurazione è fissata per sabato pomeriggio e sarà accompagnata da un pomeriggio di festa aperto a tutti.

“Per noi è una giornata importante – spiega il presidente Alessandro Ferraris –, la data era stata già fissata, ma non dimentichiamo che la valle e alcune consorelle della zona, in particolare la Croce Bianca di Cairo, sono appena state toccate da un’alluvione e a loro siamo vicini in questo complicato momento. L’inaugurazione è anche un momento di riflessione: rafforziamo il parco mezzi con un’ambulanza nuova, che innalza la qualità dei servizi resi alla cittadinanza essendo dotata di un tecnologico piano barella ammortizzato per il trasporto di pazienti traumatizzati e per questo ringraziamo la famiglia Irgher che ci accompagna sempre nel percorso di crescita. Ringraziamo anche la Fondazione Agostino De Mari alla quale abbiamo richiesto supporto nell’investimento”.

“Ricordo però, che per garantire servizi e assistenza sono fondamentali i volontari: siamo costantemente alla ricerca di persone che abbiano buona volontà e disponibilità di tempo libero. Ci sono mansioni adatte a tutti. Lo scorso anno abbiamo fatto più di 3 mila cinquecento interventi, i dati 2025 dello stesso periodo sono addirittura superiori”.

Il parco mezzi della Croce Bianca di Carcare era composto già da 5 ambulanze, un’automedica e due mezzi per il trasporto di diversamente abili.