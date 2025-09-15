Un Finale masochista per mister Alessi: “Ci siamo fatti goal da soli, troppi errori individuali”

Finale Ligure. Il Finale inizia con il piede sbagliato il campionato di Promozione. La formazione dei mister Alessi e Monteforte perde 3 a 2 in casa contro l’Albissole. I ceramisti di mister Cattardico si sono portati sul 3 a 0 segnando nel primo tempo con l’ex Vierci e Barisone, quest’ultimo autore anche del terzo goal. La formazione locale ha reagito segnando al 90′ con Ferrara su rigore e al 94′ con Risso. L’allenatore finalese ha analizzato la partita ai microfoni del club e parlato della tenuta difensiva precaria della sua squadra visto che nelle partite ufficiali fin qui disputate ha subito 7 goal in tre partite, pur vincendo le due gare.

“Abbiamo avuto 4/5 palle gol nitide nel primo tempo – commenta Alessi -, non siamo stati bravi a trasformarle in reti, dovevamo essere più cattivi. Sui gol subiti, due ce li siamo fatti da soli, non mi ricordo una parata di Grenna in tutto il primo tempo. Dobbiamo limitare gli errori e allo stesso tempo dobbiamo essere più concreti: il calcio è questo. Non basta aver creato palle gol, dobbiamo migliorare sotto porta”.

“Nel secondo tempo non mi è piaciuto l’atteggiamento, timorosi, giocatori con la testa bassa, come se avessero gettato via la spugna, quando c’era tutto un tempo per riprenderla e in Coppa abbiamo dimostrato di poter ribaltare le partite. Chi è subentrato non ha fatto male, hanno dato un po’ di verve, ma non è bastato”.

Sette reti subite in due partite, un dato allarmante per il tecnico: “Sono stati tutti errori individuali, non ricordo un gol, di tutti questi, preso per un non nostro errore o per una giocata da applausi degli avversari. Bisogna lavorare anche di testa, sono situazioni che paghiamo a caro prezzo e non possiamo permettercele se vogliamo giocare”.

Finale: M. Grenna, A. Belvedere (43′ st), D. Puddu, M. Tona, R. Tancredi, G. Puddu (12′ st), F. Vuillermoz (12′ st), L. Ballone, S. Halaj (31′ st), F. Bazzano, T. Polito (20′ st). A disposizione: D. Mondino, D. Arzarello (43′ st), G. Barbero, G. Caligaris (12′ st), G. Mallarino, M. Olivieri, F. Risso (31′ st), M. Minetti (12′ st), L. Ferrara (20′ st). Allenatore: Diego Alessi.

Albissole: D. Pastorino, L. Barisone, F. Minuto, L. Chiarlone, P. Favorito, M. Amenduni, G. Vierci (43′ st), F. Dorno, A. Diana (45′ st), M. Macagno (36′ st), T. Carinci. A disposizione: G. Malinverni, A. Decerchi, A. Zunino, G. Moscatelli, F. Bonanni (36′ st), N. Apicella, G. Romano (43′ st), A. Invernizzi, M. Ismailgeci (45′ st). Allenatore: Cristian Cattardico.