Un Masone grintoso contro il Savona, Bruzzone loda i suoi: “Partita spettacolare per dedizione e impegno”

Un cinico Masone ferma il Savona alla seconda giornata. La squadra di Massimiliano Bruzzone conquista un preziosissimo 2-2 contro la principale corazzata di questo campionato. Il tecnico è parso molto soddisfatto della prestazione della sua squadra: “Quando giochi contro squadre come questo Savona restare in partita fino alla fine è già un grosso merito. Dal punto di vista della dedizione e dell’impegno i ragazzi hanno fatto una partita spettacolare. Per quello che si è visto il Savona avrebbe potuto portarla a casa e non ci sarebbe stato niente da ridire, però credo che nessuno possa dire che abbiamo rubato qualcosa, anche se magari qualcuno lo dirà (ride, ndr)”.

Bruzzone ha poi commentato le strategie tattiche e di costruzione della rosa per questa stagione, facendo anche una panoramica sugli obiettivi: “Noi abbiamo scelto di confermare una buona parte della rosa che l’anno scorso ha vinto i playoff di Prima Categoria. Abbiamo cercato di aggiungere dei giovani e qualche giocatore di qualità, come Testore, ma la squadra fondamentalmente è rimasta la stessa. Il campionato è difficilissimo perché il Savona oggi ha dato la dimostrazione di essere veramente forte. Anche la Sestrese sta dando bei segnali, così come il Finale. Ci sono tante squadre forti che hanno investito tante risorse. Noi di risorse non ne abbiamo tantissime, cerchiamo di ottimizzarle. Il nostro obiettivo è ottenere una classifica dignitosa che ci permetta di stare tranquilli. Se si gioca con questa voglia possiamo fare bene, ma non possiamo permetterci di abbassare l’asticella”.

Sul fattore campo, invece, il tecnico afferma: “Per noi giocare in casa è importante. L’anno scorso ci siamo trovati ad avere a che fare con il campo impraticabile, giocando cinque partite non in casa. Infine, tornando sulla partita, Bruzzone spiega i motivi dell’ingresso posticipato di Ottonello, giocatore con un passato in Eccellenza e che ha segnato 7 gol nella scorsa stagione: “Ottonello veniva da un infortunio ed è stato fermo quasi tre settimane, quindi inserirlo dopo è stata una scelta calcolata. Ringrazio Vigo perché si è snaturato giocando in un ruolo non suo. Da Ottonello ci aspettiamo tanto”