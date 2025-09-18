Un fine settimana con “SportUp” nelle vie e piazze di Savona

Savona. La città si trasforma e per tre giorni accoglierà, nelle vie e nelle piazze, la quarta edizione di SportUp, manifestazione dedicata alle società sportive di Savona e provincia, con proposte ed eventi che si rinnovano ogni anno. Si troveranno zone tematiche e ampio spazio di attività e promozione, un palco dedicato alla danza, e un’area media attrezzata per presentazioni e conferenze. Anche piccole manifestazioni dedicate allo sport in ogni sua sfumatura non mancheranno.

Le aree interessate a SportUp saranno piazza Sisto IV, via Manzoni, via Astengo, piazza Pertini, corso Italia e la zona mare del Prolungamento. L’evento, organizzata da AD Communication in collaborazione con il Comune di Savona e il patrocinio del Coni provinciale, sarà affiancato da Sporting Savona, Mizuno e Radio Jasper.

Si parte venerdì 19 settembre, al mattino, allo stadio Bacigalupo con l’incontro tra società sportive e gli alunni delle scuole primarie di Savona, e si continuerò alle 17.30 con una suggestiva cerimonia di apertura In piazza Sisto, alla quale seguirà la ormai tradizionale parata per le vie della città, guidata dalla Banda Forzano, e dalla mascotte della manifestazione “Baletta”. La parata terminerà poi in piazza Calabresi con una emozionante esibizione di danza paralimpica a cura di “Semplicemente Danza”.

Sabato 20 settembre sarà una giornata dedicata, dalle 9 alle 18, alle attività in tutte le zone indicate, con un magico momento di Taiji all’alba a cura di Fiore d’inverno, in piazza Guido Rossa, con una straordinaria esibizione dei maestri delle scuole di danza sul palco, in collaborazione con Fondocasa e Bunny 360, in piazza Pertini dalle 17 alle 19 a favore della associazione Amici del Centro oncologico Bianucci, la federazione arbitri e Speranza calcio daranno luogo ad un momento didattico interattivo chiamato “oggi arbitro io”, e una simultanea di dama a cura di Centro Damistico Savonese. In concomitanza con la fine di SportUp, la Banda Forzano omaggerà la cittadinanza di un concerto dal titolo “Note in movimento”.

Domenica 21 ancora attività, sfide, tornei ed esibizioni in tutte le zone: in piazza Sisto una sfida di basket inclusivo alle 10 a cura di Eunike, alle 16 una esibizione di acrobatica aerea su tessuti a cura di Danzeria. Si chiude in dolcezza con il Silent Reading a cura di Oriana Villani e I Birrattieri. Sempre domenica 21 Passi di Vita Nordik Walking e Canottieri Sabazia si occuperanno dell’evento benefico “Respiro Rosa”.

Tra le novità anche le attività cinofile di mantrailing a cura di Pet Star e di ricerca e cavatura del tartufo a cura di Red Evolution Sky zoo farm.

“Questa edizione si è ulteriormente accresciuta rispetto agli anni precedenti – spiega l’organizzatore Nico Amoroso – nonostante un naturale turn-over per coloro che non potranno partecipare causa i rispettivi appuntamenti, che gioco forza vanno a coincidere con la manifestazione. A tale proposito mi preme fare il più grande in bocca al lupo per la stagione alle società a cui non e potrò farlo personalmente, e ringraziare tutti coloro che andranno ad invadere festosamente le vie cittadine”