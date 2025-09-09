Un Finale da luci e ombre contro la Baia Alassio, Alessi: “Bisogna prendere qualche gol in meno, tanta fiducia nei ragazzi”

Due su due per il Finale di Diego Alessi. Prima la vittoria contro il Pontelungo, poi il successo esterno per 4-2 sul campo della Baia Alassio. In gol anche due subentrati, Ballone e Polito, oltre a Bazzano e Tona che hanno aperto e chiuso le marcature del Finale. La seconda uscita ufficiale non è stata però brillantissima sul piano della prestazione: tante imprecisioni, tante sbavature, qualche difficoltà in fase difensiva. C’è da migliorare, ma quello che traspare dalle parole del tecnico nel post partita è un’enorme fiducia verso i propri giocatori.

L’analisi della gara: “Nel primo tempo eravamo un po’ pesanti per la mole di lavoro, nel secondo tempo le gambe sono andate di più. I nostri avversari nei primi quarantacinque minuti hanno speso tanto. Noi non siamo stati bravi nel costruire, abbiamo fatto errori semplici e concesso occasioni. Dobbiamo migliorare sicuramente, ma i ragazzi stanno lavorando benissimo, ho fiducia. Bisogna cominciare a prendere qualche gol in meno. Ripartire dal secondo tempo“.

Contro il Pontelungo abbiamo visto Halaj dal primo minuto, oggi invece Tavarone. Alessi sta testando più soluzioni per conoscere i giocatori: “È un gruppo completamente nuovo, stiamo valutando di settimana in settimana. Abbiamo fatto diverse amichevoli proprio per conoscerci e mettere in atto quello che stiamo provando”. Le certezze sono due, Marc Tona e Daniele Puddu: “Tona non ha bisogno di presentazioni, è un giocatore importante con il carattere giusto. Con i giovani ha un comportamento ideale per farli crescere. Poi abbiamo anche Daniele Puddu che su questo ci dà una grossa mano. Sono i due giocatori ai quali i ragazzi devono fare riferimento per avere consigli e in campo devono trascinare i compagni“.

Infine, un bilancio sul precampionato. Ricordiamo che il cammino giallorossoblù in Promozione partirà domenica al Borel, dove arriverà l’Albissole di Cattardico. “Il bilancio è positivo – commenta Alessi – perché vedo come si allenano i ragazzi, per la voglia che ci mettono tutti i giorni e per la crescita. Anche questa settimana ho visto grandi passi in avanti. Abbiamo ampi margini di miglioramento. Il Finale deve essere ambizioso e giocare per vincere ogni domenica“.