Un Ceriale da montagne russe contro la Baia Alassio, Mambrin: “Dobbiamo lavorare sui momenti di blackout”

Un’inizio di stagione decisamente spettacolare per Ceriale e Baia Alassio. Vuoi per un po’ di comprensibile stanchezza o per la normale leggerezza del calcio d’agosto, l’esordio in Coppa delle due squadre è stato da montagne russe. Dopo un primo tempo da 0-0, nella ripresa è arrivato il doppio vantaggio biancoblù con le due reti di Beluffi. Poi però, negli ultimi minuti, la Baia Alassio è tornata in partita e ha pareggiato grazie a un’autorete e al gol di Melegazzi. Finita qui, penserete. E invece no. Al 92′ Lorenzo Destito regala la prima gioia della stagione al Ceriale, sigillando il definitivo 3-2. Alla fine la squadra di Marco Mambrin porta a casa la posta in palio con una buona prestazione, ma è chiaro che il tecnico sia un po’ preoccupato per il blackout che ha rimesso in gara gli avversari. Mambrin ne ha parlato ai canali del club.

Il tecnico ha riassunto così la partita: “Ho visto una squadra che prova a mettere in pratica i principi di gioco su cui lavoriamo durante la settimana, che ascolta e si attiene al piano gara. È stata una partita con un primo tempo equilibrato e un secondo tempo in cui siamo andati meritatamente in vantaggio. Poi abbiamo avuto quei cinque minuti di blackout verso la fine che hanno permesso all’Alassio di recuperare due gol. Per fortuna ci ha pensato Destito con un gran gol a riportarci avanti e a regalarci una vittoria meritata. Lavoreremo su quei momenti di “vacanza” perché anche pochi minuti così possono compromettere il risultato“.

Tuttavia va premiata anche la capacità della squadra di tornare in vantaggio nel recupero, dimostrando di avere la mentalità giusta: “I ragazzi hanno voglia di fare bene e non si abbattono di fronte alle difficoltà – commenta Mambrin -. È merito del lavoro che facciamo in settimana con uno staff di prim’ordine: dal mister Fazio a Dakaj, da Cardile coi portieri a tutti i dirigenti che ci supportano. Il gruppo è sano e quando c’è questa mentalità diventa naturale crederci fino all’ultimo secondo“.

Il Ceriale continuerà il percorso in Coppa affrontando il Pontelungo, che ha perso alla prima giornata contro il Finale: “Il Pontelungo è una squadra rodata, forte, ben allenata e che l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato. Sarà una bella partita e sono proprio queste gare che ci servono per prepararci al meglio in vista dell’inizio del campionato”. Proprio sulla nuova Promozione, il mister afferma: “Savona e Sestrese hanno organici, storia e budget importanti, oltre a staff tecnici molto competenti: sono loro le favorite naturali. Subito dietro ci sono Pontelungo, Praese e Sampierdarenese che hanno rose importanti. Noi dobbiamo pensare a fare più punti possibili, a dare fastidio a tutti e, soprattutto, a lanciare i nostri giovani. Domenica, ad esempio, abbiamo schierato dal primo minuto due ragazzi del 2008, Miranda e Gaudino, e questa per noi è la strada giusta”.