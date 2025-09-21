  • News24
“vivere la vita”

Un banchetto per continuare a sognare: Anffas ai mercatini rionali per “autofinanziare i progetti per la disabilità”

Oggi (21 settembre), sono presenti in viale Martiri della Libertà, all’altezza della chiesa del Sacro Cuore

Albenga. Oggi (21 settembre), in viale Martiri della Libertà Anffas Albenga, con il gruppo dei ragazzi del progetto “Vivere la vita”, è presente con un banchetto per un obiettivo chiaro: autofinanziare il progetto e garantirne la continuità nei prossimi mesi.

Il progetto “Vivere la vita” coinvolge ragazzi con disabilità intellettiva e/o relazionale in attività di impegno sociale, laboratori ed esperienze che favoriscono l’inclusione, la crescita personale e la partecipazione alla vita comunitaria. 

Un’iniziativa quella di Anffas, che non si limiterà solo ad Albenga, ma vedrà la propria partecipazione in diversi mercatini rionali almeno fino a dicembre, permettendo ai ragazzi di partecipare attivamente alla realizzazione del loro percorso.

Da Anffas Albenga auspicano che “cittadini e visitatori si fermino, guardino, acquistino, contribuendo non solo con un gesto solidale, ma anche con una forma di riconoscimento delle capacità e dell’impegno dei ragazzi”.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di forte impegno sociale da parte di Anffas Albenga che, nonostante le difficoltà, continua a portare avanti laboratori abilitativi ed educativi per bambini e ragazzi “con l’intento di potenziare le autonomie, promuovere attività ricreative inclusive e favorire la partecipazione attiva nella comunità”.

