Un banchetto per continuare a sognare: Anffas ai mercatini rionali per “autofinanziare i progetti per la disabilità”

Albenga. Oggi (21 settembre), in viale Martiri della Libertà Anffas Albenga, con il gruppo dei ragazzi del progetto “Vivere la vita”, è presente con un banchetto per un obiettivo chiaro: autofinanziare il progetto e garantirne la continuità nei prossimi mesi.
Il progetto “Vivere la vita” coinvolge ragazzi con disabilità intellettiva e/o relazionale in attività di impegno sociale, laboratori ed esperienze che favoriscono l’inclusione, la crescita personale e la partecipazione alla vita comunitaria.
Un’iniziativa quella di Anffas, che non si limiterà solo ad Albenga, ma vedrà la propria partecipazione in diversi mercatini rionali almeno fino a dicembre, permettendo ai ragazzi di partecipare attivamente alla realizzazione del loro percorso.
Da Anffas Albenga auspicano che “cittadini e visitatori si fermino, guardino, acquistino, contribuendo non solo con un gesto solidale, ma anche con una forma di riconoscimento delle capacità e dell’impegno dei ragazzi”.
L’iniziativa si inserisce in un contesto di forte impegno sociale da parte di Anffas Albenga che, nonostante le difficoltà, continua a portare avanti laboratori abilitativi ed educativi per bambini e ragazzi “con l’intento di potenziare le autonomie, promuovere attività ricreative inclusive e favorire la partecipazione attiva nella comunità”.