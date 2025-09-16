Uil Fpl: “Dopo il Ppi di Albenga, ora apertura h24 anche per l’ospedale di Cairo”

Cairo Montenote. La Uil Fpl Ponente Ligure dopo aver acceso i riflettori sul Punto di Primo Intervento di Albenga, ancora una volta fa sentire la propria voce rispetto all’importanza dell’apertura del Ppi di Cairo Montenotte h24.

“Chiediamo alla Regione Liguria di riflettere sull’importanza dell’apertura a tempo pieno del Ppi dell’ospedale di Cairo Montenotte che copre tutto il comprensorio della Valbormida. L’utente è costretto a recarsi nelle ore notturne presso l’ospedale San Paolo di Savona, intasando il pronto soccordo e mettendo in difficoltà il personale sanitario che, oltre a dover accogliere i pazienti del bacino savonese e prestare assistenza, si ritrova a dover fare la stessa cosa anche con i cittadini della Valbormida” spiega Davide Attardo, segretario territoriale Uil Fpl Ponente Ligure.

“Così ci si ritrova a dover aspettare ore e ore sulle barelle il proprio turno per essere visitati. E questo senza tralasciare il disagio della viabilità autostradale per recarsi nel nosocomio savonese“.

Il Ppi di Cairo Montenotte dall’inizio dell’anno ad oggi, solo nelle ore diurne 8-20, ha raggiunto oltre 5.000 accessi di utenza: “Chiediamo al presidente Bucci e all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò di prendere posizione sulla funzionalità del servizio h24 per i cittadini di tutta la vallata” conclude l’esponente sindacale.