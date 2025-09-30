Tutela degli animali, la Regione studia un fondo straordinario contro il randagismo nei piccoli comuni

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità e sottoscritto da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, l’ordine del giorno portato in aula questa mattina dal consigliere di Vince Liguria-Noi Moderati Alessandro Bozzano e sostenuto dai colleghi Matteo Campora e Federico Bogliolo, per contrastare il randagismo.

“I piccoli Comuni della Liguria – ha dichiarato il consigliere Alessandro Bozzano – sono sempre più in difficoltà nel fronteggiare i costi legati alla cura degli animali d’affezione abbandonati o rinunciati, costi che rappresentano un peso fisso e crescente nei loro bilanci”.

“Con l’ordine del giorno che ho presentato oggi in consiglio regionale l’assessore Ferro si farà parte attiva per vagliare ogni possibilità, compatibilmente con il bilancio regionale, di istituire un fondo straordinario destinato ai Comuni con meno di 10mila abitanti per fronteggiare il fenomeno del randagismo“.

“Inoltre, si propone di sostenere progetti per incentivare le adozioni, ad esempio attraverso la copertura della prima visita veterinaria. Una misura di buon senso – conclude Bozzano – che aiuta i piccoli Comuni, tutela gli animali e promuove un approccio responsabile e solidale verso il fenomeno dell’abbandono”.