Treni, dal 29 settembre torna regolare il trasporto ferroviario tra Genova e Milano

Liguria. Da lunedì 29 settembre torna regolare (almeno sino alla prossima estate) la circolazione dei treni tra Voghera e Pavia, con i treni che riprenderanno a circolare su entrambi i binari dopo il lungo stop estivodovuto ai lavori sul ponte ferroviario sul fiume Po.

Conseguenza diretta, anche la circolazione dei treni sulla linea Genova-Milano ritornerà alla normalità. La seconda e più impegnativa fase dei lavori era partita a luglio con la chiusura integrale della linea all’altezza di Bressana Bottarone ed era terminata a fine agosto. Il 28 settembre si conclude anche la nuova fase, così come da programmi.

“Nel rispetto del cronoprogramma è stata completata la terza fase degli interventi di manutenzione straordinaria e rinforzo del ponte sul fiume Po necessari per consentire l’adeguamento della struttura ai carichi stradali e ferroviari e l’innalzamento della velocità nell’ambito dell’importante progetto di velocizzazione della linea Milano-Genova migliorando le performance dei collegamenti”, spiega Rfi.

“Impegnati circa 50 tecnici fra operai di Rfi e delle ditte appaltatrici, che hanno lavorato 24 ore al giorno 7 giorni su 7. – aggiunge Rfi – I lavori proseguiranno con interruzioni notturne senza interferire con la circolazione, per poi prevedere una nuova interruzione nel corso della prossima estate 2026″.

“L’investimento economico è di 55 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr”.