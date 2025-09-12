  • News24
Trasporto pubblico, Natale (Pd): “Bucci stanzi i 5 milioni aggiuntivi al fondo del Tpl come da noi richiesto e approvato a luglio”

“Il trasporto pubblico va sostenuto"

tpl savona santuario
Foto d'archivio

Savona. “Sul trasporto pubblico locale Bucci deve fare solo una cosa: stanziare i fondi che in Consiglio regionale, su nostra proposta, ha chiesto assegnare al TPL”. 

Così il consigliere regionale del Partito Democratico e segretario del PD Liguria Davide Natale commentando le parole di Bucci di questi giorni su fondi Tpl. 

“Ad oggi si parla dell’arrivo dei soldi dei fondi nazionali, mentre i 5 milioni chiesti da noi in discussione di bilancio e approvati a luglio, sono ancora fermi lì. Bisogna assegnare più risorse che sono indispensabili per rilanciare il servizio in tutta la Liguria e mettere i cittadini nelle condizioni di usare di più il trasporto pubblico”. 

“Per ora tutto ciò che ha fatto la Regione è stato quello di anticipare risorse già assegnate che migliorano la disponibilità di liquidità ma non ha aggiunto un euro. Servono nuovi investimenti e nuove risorse”, conclude Natale.

