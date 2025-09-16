Trasporti, Scajola: “Tariffe Ita da Genova a Roma sono intollerabili, valuteremo l’ingresso come partner”

Liguria. “L’aeroporto di Genova è strategico, deve crescere ed essere sempre più competitivo. In questi anni Regione Liguria ha sempre fatto la sua parte, investendo anche risorse importanti per il suo rilancio. Valuteremo con la massima attenzione la possibilità di un nostro coinvolgimento come partner, ma lo faremo in un quadro di equilibrio: garantendo la sostenibilità economica, la trasparenza delle scelte, la tutela dei lavoratori e la coerenza con un piano industriale credibile”. Si esprime così l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola nel rispondere a un’interrogazione presentata dal Partito Democratico in merito a un possibile coinvolgimento della Regione Liguria in qualità di partner dell’aeroporto di Genova.

Durante il consiglio regionale di oggi, Federico Romeo (Pd) ha chiesto alla giunta se intende intraprendere la richiesta di partnership con Aeroporto di Genova. Il consigliere ha ricordato che l’Aeroporto è in difficoltà, secondo le percentuali di crescita e di sviluppo della media nazionale ed europea, tanto da aver subito un declassamento e che il presidente di Aeroporto di Genova ha dichiarato che auspica il coinvolgimento di nuovi partner per inaugurare una nuova stagione di rafforzamento e sviluppo dell’azienda quali Regione Liguria.

L’assessore ai trasporti Marco Scajola ha ribadito che lo scalo genovese è strategico, deve essere più competitivo e deve crescere anche in un’ottica di investimenti. Scajola ha assicurato un approfondimento sul tema posto nell’interrogazione e la presenza della Regione al tavolo in un quadro, però, di equilibrio per garantire sostenibilità economica, trasparenza e tutela dei lavoratori.

“Stiamo lavorando costantemente per rendere la Liguria più collegata al resto del Paese e all’Europa – prosegue l’assessore Scajola -. A tal proposito non è per noi tollerabile che ITA proponga tariffe allucinanti per la fondamentale tratta Genova-Roma e che questo volo costi a molti liguri più di andare a New York. Chiederemo prezzi diversi e che la cosiddetta compagnia di bandiera offra un servizio alla portata di tutti”.