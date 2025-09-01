  • News24
Niente da fare

Tragedia sul lavoro a Loano: morto un operaio di 44 anni, un altro ferito fotogallery

L’episodio è avvenuto intorno alle 14.20 in via Stella. Il sindaco Lettieri: "A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità loanese esprimo il più sentito cordoglio ai familiari, ai colleghi e alla ditta colpiti da questo drammatico lutto"

Tragedia sul lavoro a Loano

Loano. Tragedia sul lavoro a Loano, dove un uomo di 44 anni, residente ad Alassio, ha perso la vita e un’altra persona è rimasta ferita. L’incidente è avvenuto in via Stella.

In base alle prime ricostruzioni, i due operai – di una ditta di edilizia acrobatica – erano impegnati nella sistemazione del tetto di un’abitazione quando, per cause ancora da chiarire, il 44enne sarebbe precipitato nel vuoto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i volontari di Pietra Soccorso e l’automedica del 118, allertati anche i servizi competenti del Distretto di Finale dell’U.O.P.S.A.L. (Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri.

Per l’uomo gravemente coinvolto non c’è stato nulla da fare, mentre il secondo lavoratore avrebbe riportato solo lievi ferite.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti: sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti sulla morte dell’operaio e il ferimento del collega.

Sull’infortunio mortale è stata avvisata anche la Procura savonese che attende gli esiti delle indagini in atto.

“Con profonda tristezza abbiamo appreso la notizia della morte sul lavoro di un uomo di 44 anni, di origine valdostana e residente ad Alassio, avvenuta oggi a Loano – scrive il sindaco di Loano, Luca Lettieri, sulla sua pagina Facebook -.. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità loanese esprimo il più sentito cordoglio ai familiari, ai colleghi e alla ditta colpiti da questo drammatico lutto. Ogni morte sul lavoro è una ferita profonda che ci richiama, ancora una volta, alla necessità di mantenere sempre alta l’attenzione sulla sicurezza, affinché nessuno debba più perdere la vita mentre svolge il proprio dovere. La città di Loano si stringe in un abbraccio di vicinanza e di solidarietà attorno alla famiglia della vittima”.
Tragedia sul lavoro a Loano
Basta
Incidente mortale a Loano, Maestripieri (Cisl Liguria) e Tafaria (Filca Liguria): “Pronti a costituirci parte civile”
