Loano. Tragedia sul lavoro a Loano, dove un uomo di 44 anni, residente ad Alassio, ha perso la vita e un’altra persona è rimasta ferita. L’incidente è avvenuto in via Stella.

In base alle prime ricostruzioni, i due operai – di una ditta di edilizia acrobatica – erano impegnati nella sistemazione del tetto di un’abitazione quando, per cause ancora da chiarire, il 44enne sarebbe precipitato nel vuoto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i volontari di Pietra Soccorso e l’automedica del 118, allertati anche i servizi competenti del Distretto di Finale dell’U.O.P.S.A.L. (Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri.

Per l’uomo gravemente coinvolto non c’è stato nulla da fare, mentre il secondo lavoratore avrebbe riportato solo lievi ferite.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti: sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti sulla morte dell’operaio e il ferimento del collega.

guarda tutte le foto 10



Tragedia sul lavoro a Loano

Sull’infortunio mortale è stata avvisata anche la Procura savonese che attende gli esiti delle indagini in atto.