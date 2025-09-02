Loano-Alassio. La Procura di Savona ha aperto una inchiesta per il reato di omicidio colposo, per ora a carico di ignoti, sull’infortunio mortale avvenuto ieri pomeriggio a Loano, quando Christian Herin, 44 anni, di origine valdostana, ma ormai da tempo residente ad Alassio, ha perso la vita mentre stava lavorando nel cantiere edile situato in via Stella.

L’operaio è precipitato nel vuoto per diversi metri e per lui non c’è stato nulla da fare, deceduto a seguito dei gravi traumi riportati nell’impatto al suolo.

La Procura savonese ha già disposto l’autopsia sul corpo del 44enne, per appurare le cause esatte della morte, ma si dovranno attendere anche i risultati di laboratorio relativi ai riscontri medico-legali sui prelievi e gli esami istologici, per verificare l’ipotesi di un malore o altre possibili concause rispetto alla fatale caduta.

Nell’incidente di ieri, inoltre, è rimasto ferito anche un collega dell’operaio deceduto, un 28enne di origine marocchina, residente ad Albenga.

Al momento, secondo quanto appreso dagli stessi organi inquirenti, non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati, tuttavia si attende la relazione tecnica del Distretto finalese dell’U.O.P.S.A.L. (Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), che sta ricostruendo, assieme ai carabinieri, l’esatta dinamica dell’accaduto e verificando se le condizioni di sicurezza siano state rispettate.

Tragedia sul lavoro a Loano

Le indagini e gli accertamenti sono ancora in atto e solo in seguito si potranno definire eventuali responsabilità sulla tragedia e la morte dell’operaio.