Tragedia ad Albisola, incidente mentre lavora con il trattore: morto un uomo

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Ellera. Inutili i soccorsi

Albisola Superiore. Un uomo di circa 70 anni ha perso la vita nel pomeriggio a Ellera, frazione di Albisola Superiore, dopo essere caduto con il suo trattore all’interno di una pozza, mentre stava lavorando il terreno.

L’allarme è scattato intorno alle 18.15. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Croce Verde di Albisola, l’automedica del 118 di Savona, l’elisoccorso Grifo da Albenga e i vigili del fuoco. 

Nonostante i tentativi, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. 

