Tra l’abitazione e il garage nasconde droga, armi e 15mila euro in contanti: un arresto a Toirano

Toirano. Nell’ambito dell’attività info-investigativa finalizzata al contrasto e alla repressione dei reati, nella giornata di ieri (3 settembre), a Toirano, i poliziotti della Squadra Mobile di Savona, con il supporto del Nucleo Sicurezza Urbana delle Polizie Locali di Loano e Finale Ligure, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi comuni da sparo e relativo munizionamento.

Nel corso delle attività, gli investigatori hanno proceduto a una perquisizione all’interno di un garage nella disponibilità dell’uomo dove, nascosto all’interno di un contenitore per attrezzi da pesca, sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 724 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish, marijuana e cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi pronte per la vendita, nonché bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione, dove sono stati sequestrati oltre 15mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, oltre ad un fucile ad aria compressa privo della documentazione attestante la potenza, 41 cartucce, un coltello a scatto, un tirapugni-noccoliera in metallo ed un artifizio pirotecnico.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.