Tpl Linea, sciopero di 24 ore e lavoratori in piazza: “Assunzioni, nuovi mezzi e adeguamento degli stipendi”

Savona. Sciopero di 24 ore (il terzo) e presidio di Tpl Linea sotto il Comune di Savona: prima i lavoratori insieme ai sindacati si sono ritrovati sotto l’azienda poi si sono spostati sotto Palazzo Sisto in attesa dell’incontro con il sindaco Marco Russo e l’assessore Francesco Rossello.

Assunzioni, stop ai subappalti, piano degli investimenti per il rinnovamento degli autobus. Sono queste le richieste dei sindacati all’azienda e agli enti soci.

“E’ necessario il ripristino della pianta organica che deve essere proporzionata alle esigenze (dovrebbe essere di 320 lavoratori contro i 305 attuali). L’azienda si rifiuta di assumere a tempo indeterminato e crea posti di lavoro poco appetibili”, sottolinea Simone Turcotto della Fit Cgil.

“Oggi siamo sotto il Comune – sottolinea – e abbiamo chiesto un’interlocuzione alla Provincia perchè le linee di indirizzo date dagli enti non sono sufficienti e non danno nessun sostegno ai lavoratori lasciando alla direzione la possibilità di avere mano libera su grosse imposizioni che i lavoratori devono subire”.

Davide Baccino della Fit Cisl aggiunge: “Abbiamo avuto un incontro interlocutorio con la parte politica, abbiamo presentato i problemi. Ora serve un tavolo. L’azienda si sta trasformando e per farlo bisogna dialogare con le organizzazioni sindacali insieme agli enti soci”.

Giovanni Sirombra, Rsu Cobas, ha evidenziato che “è necessario che Comune e Provincia intervengano nella questione perchè ci sono scelte che sono anche di loro competenza. Gli enti proprietari devono chiarire le linee di indirizzo per il futuro, bisogna fare assunzioni e migliorare le condizioni dei mezzi”.

“Per adesso – conclude – gli enti non hanno dato segni, bisogna aprire una trattativa vera e arrivare a soluzioni, in questi mesi c’è stato un silenzio che non va bene”.

“La pesante carenza di autisti ha prodotto la negazione delle ferie e il ricorso esasperato a lavoro straordinario. Serve maggiore manutenzione finanziata non sulla pelle dei lavoratori ed è necessario adeguare gli stipendi fermi da anni considerato l’aumento del costo della vita e le responsabilità. Comune e Provincia di Savona – la richiesta unitaria delle rsu – quali soci di maggioranza di Tpl Linea si assumano le loro responsabilità senza scaricare sui lavoratori i problemi del trasporto pubblico”.

Nel dettaglio, lo sciopero è nelle seguenti fasce orarie: da inizio turno alle 5, dalle 8.30 fino alle 17.30 e dalle 20 fino a fine turno.