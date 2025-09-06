Tpl Linea, l’8 settembre sciopero di 24 ore: “Servono assunzioni con contratti dignitosi e investimenti”

Savona. E’ stato proclamato uno sciopero di 24 ore dei lavoratori di Tpl Linea. Assunzioni, stop ai subappalti, piano degli investimenti per il rinnovamento degli autobus. Sono queste le richieste dei sindacati all’azienda. Si terrà un presidio in piazza Sisto per chiedere al sindaco di Savona Marco Russo di ricevere una delegazione di lavoratori.

“Assunzione di autisti con contratti dignitosi (con adeguamento degli stipendi fermi da anni) per effettuare le corse del servizio pubblico provinciale – le criticità e le relative soluzioni presentate dalle organizzazioni sindacali – e sanare la pesante carenza di autisti che ha prodotto la negazione delle ferie, il ricorso a esasperato lavoro straordinario, anche in alcune giornate alla mancata erogazione di parte del servizio”.

I lavoratori scendono in piazza anche “contro la speculazione dei sub appalti che la Direzione di TPL Linea tenta sempre di applicare al massimo ribasso che compromettono drammaticamente la sicurezza e le condizioni di lavoro” e per “un realistico piano investimenti per il rinnovamento autobus, una maggiore manutenzione finanziato non sulla pelle dei lavoratori”.

I sindacati concludono: “Comune e Provincia di Savona quali soci di maggioranza di Tpl Linea si assumano le loro responsabilità senza scaricare sui lavoratori i problemi del trasporto pubblico locale”.

Nel dettaglio, lo sciopero è nelle seguenti fasce orarie: da inizio turno alle 5, dalle 8.30 fino alle 17.30 e dalle 20 fino a fine turno.