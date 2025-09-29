Torna “Urban Nature”, il festival nazionale del WWF dedicato alla natura in città: gli eventi a Savona

Savona. Anche la Liguria e Savona partecipano “Urban Nature”, il festival nazionale del WWF dedicato alla natura in città, che dal 3 al 5 ottobre torna nelle città liguri con un ricco programma di eventi per raccontare come la biodiversità urbana sia fondamentale per il benessere delle persone, per rafforzare la salute collettiva e costruire comunità più resilienti.

Di seguito gli appuntamenti.

Venerdì 3 ottobre dalle 15 alle 17 al campus universitario di Savona conferenza dal titolo “Salute dell’uomo e dell’ambiente: l’inscindibile legame”. Sarà un incontro aperto a studenti e cittadini per approfondire l’approccio integrato One Health che riconosce l’interconnessione tra salute umana, animale e dell’ambiente. Il programma prevede l’intervento, tra altri, di Ilaria Capua, direttore emerito del One Health Center of Excellence di fama internazionale. Il ritrovo è presso l’Aula An4. Evento a cura di WWF YOUng.

Sabato 4 ottobre alle 15 al Parco dell’Acquasola a Genova si tiene la passeggiata “Girovagando per la città: alla scoperta del verde urbano”. Un percorso dal Parco dell’Acquasola al Porto Antico, guidato dai volontari WWF Genova, per conoscere insieme le aree verdi cittadine, la loro gestione e le possibilità di tutela attiva. Ritrovo all’ingresso del Parco dell’Acquasola. Evento a cura di WWF Genova.

Domenica 5 ottobre alle 14.30 in Orto Folconi a Savona c’è la visita guidata “Un luogo da inventare tra opportunità e rischi”. Un pomeriggio con i volontari WWF Savona alla scoperta degli Orti Folconi, spazio urbano da riqualificare, per riflettere su opportunità e criticità della natura in città. Al termine, merenda condivisa con i partecipanti. Ritrovo in piazza delle Nazioni. Evento a cura di WWF Savona.