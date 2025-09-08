Torna il maltempo, allerta gialla sul savonese martedì 9 settembre: “Alta probabilità di temporali forti”

Liguria. Arpal ha emesso allerta gialla per temporali sul centro levante della regione (Zone BCE) dalle 5 di questa notte alle 18 di domani (martedì 9 settembre), come si evince dalla “mappa” pubblicata in copertina. Sul resto della regione (Zone A e D) bassa probabilità di forti temporali.
E’ in arrivo una nuova perturbazione atlantica con primi segnali di pioggia sulla nostra regione già nella mattinata di domani soprattutto sul centro levante della regione.
Già nella serata di oggi si osserverà un graduale aumento della nuvolosità e a partire dalla mattinata di domani si attendono temporali anche forti che anticipato l’arrivo del fronte vero e proprio, in estensione dal centro al levante della regione.
Al momento non si prefigura una stazionarietà dei fenomeni temporaleschi. Il passaggio del fronte è atteso per la giornata di giovedì, in un quadro ancora di forte incertezza modellistica.
IL BOLLETTINO
DOMANI, MARTEDì 9 SETTEMBRE: l’avvicinamento di una saccatura atlantica porta condizioni di instabilità già a partire dalle prime ore della mattina con fenomeni fino a moderati e cumulate significative su C. Bassa probabilità di temporali forti su AD ed alta probabilità di probabilità di temporali forti su BCE con possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria e fulmini.
DOPODOMANI, MERCOLEDì 10 SETTEMBRE: le spiccate condizioni di instabilità legate al passaggio della saccatura portano precipitazioni con cumulate significative su D, fenomeni di intensità moderata e cumulate significative su ABE, elevate su C. Bassa probabilità di temporali forti su AD, alta probabilità invece su BDE.
INFO UTILI
Qui l’avviso meteorologico completo: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/vigilanza.pdf. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/