Torna il Careed Day di Orientamenti: 150 aziende e oltre 2mila posti di lavoro

Liguria. Sono aperte le iscrizioni per il Career Day di Orientamenti, uno degli eventi più importanti in Italia dedicati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà cinque giornate in cui i partecipanti potranno incontrare le aziende, sostenere colloqui e candidarsi a oltre 2000 posizioni lavorative.

“Il Career Day è un’occasione straordinaria sia per chi cerca lavoro sia per le aziende che faticano a trovare personale qualificato – dichiarano l’assessore alla Formazione Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola –. L’edizione 2025 è la più internazionale di sempre e consolida la Liguria come punto di riferimento in Italia per le politiche attive in chiave occupazionale. Da tre anni organizziamo il Career Day in un momento autonomo rispetto al Festival Orientamenti e i risultati ci danno ragione: oggi l’evento porta in Liguria centinaia di aziende e migliaia di candidati, creando in pochi giorni un contatto diretto e concreto tra domanda e offerta di lavoro e confermando l’impegno della Regione a sostenere chi cerca occupazione e a dare risposte alle imprese”.

Sono 150 le imprese presenti, provenienti dalla Liguria, dal resto d’Italia e dall’estero. Ogni giornata proporrà nuove aziende, rendendo l’appuntamento un’occasione unica per chi cerca un impiego o desidera nuove opportunità professionali. L’edizione 2025 segna anche un record assoluto di internazionalità, con aziende provenienti da 10 Paesi esteri – la rappresentanza straniera più ampia di sempre – grazie alla rete europea dei centri per l’impiego EURES. A Genova arriveranno opportunità da Austria, Belgio, Estonia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia. Confermata inoltre la partecipazione del Canada, che dopo il successo dello scorso anno torna con numerose posizioni disponibili nella regione del Québec.

L’iniziativa, finanziata interamente con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, è organizzata da Regione Liguria tramite Alfa (l’Agenzia ligure per il lavoro, la formazione e l’accreditamento), in collaborazione con le Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, l’Università di Genova e la rete dei Centri per l’Impiego regionali.

L’accesso al Career Day sarà gratuito e aperto dalle 9.30 alle 17. Tutte le posizioni disponibili sono già pubblicate sul sito di Orientamenti, consentendo ai partecipanti di programmare i colloqui in anticipo. Per partecipare è necessaria la registrazione online al seguente link.