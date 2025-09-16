Toirano, cade da una scala mentre lavora nell’orto: grave 75enne

Toirano. Infortunio nel tardo pomeriggio di oggi a Toirano, in via Balestrino.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 15, un anziano di 75 anni, è rimasto ferito a seguito di una brutta caduta da una scala, avvenuta mentra stava lavorando nel suo orto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Loano e dell’automedica del 118.

Le condizioni dell’anziano sono apparse subito gravi per i traumi riportati nell’impatto al suolo.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, per il 75enne è stato disposto il trasporto d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Resta ancora da appurare se all’origine dell’accaduto si possa essere verificato un malore improvviso, oppure se la caduta sia di natura accidentale.