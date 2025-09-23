Tir si ribalta in A10, traffico in tilt tra Arenzano e Varazze

Liguria. Poco prima delle 16 di oggi un mezzo pesante si è ribaltato su un fianco in galleria sulla A10 tra Arenzano e Varazze in direzione Ventimiglia dove dopo che il conducente ne ha perso il controllo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Multedo per la messa in sicurezza del mezzo e della carreggiata.

Il conducente è sceso autonomamente dal tir ed è stato affidato alle cure del 118: non è grave. E’ stato trasportato in ospedale a Voltri in codice giallo.

Il traffico autostradale è fortemente rallentato ma non bloccato. Sul posto sono presenti anche la polizia stradale e il personale di autostrade. Code di diversi chilometri verso Savona