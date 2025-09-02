Tenta di rapinare due anziani all’interno del loro camper e viola il divieto di dimora: 26enne arrestato dai carabinieri

Vado Ligure. Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Savona, sia in chiave preventiva che repressiva, con particolare attenzione alle aree più sensibili, anche in ragione del considerevole afflusso di turisti sul territorio, intensificando ulteriormente i servizi per garantire a tutti di poter vivere il periodo estivo in sicurezza.

Durante tali servizi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile della Compagnia di Savona, con l’ausilio dei militari della Stazione di Albisola, hanno arrestato un 26enne sudamericano, residente in provincia di Cuneo e con divieto di dimora nella provincia di Savona, che ha tentato di rapinare due coniugi lombardi ultra sessantacinquenni, che si trovavano all’interno del proprio Camper posteggiato nei pressi dell’area d’imbarco di Vado Ligure, procurando delle lesioni all’uomo.

Grazie alla pronta segnalazione al numero di emergenza 112, l’intervento dei militari è stato immediato. Una volta condotto presso gli uffici della Compagnia di Savona, dai primi accertamenti è emerso che il soggetto, noto ai militari, era già stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Albenga domenica scorsa, in quanto resosi già responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale dopo essere stato sorpreso in un tentativo di furto all’interno di un’auto e di un’abitazione privata nei pressi di Borgio Verezzi. A seguito di quest’ultimo evento, era stato disposto nei confronti dell’uomo il divieto di dimora nella provincia di Savona.

Nella notte appena trascorsa il giovane è stato quindi arrestato per la tentata rapina ai coniugi camperisti, nonché per aver violato il divieto di dimora nella provincia di Savona.

L’uomo arrestato è stato portato alla Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.