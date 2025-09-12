Tennis, al via a Savona il Memorial Fabio Fadda

Savona. Un torneo di tennis organizzato per ricordare Fabio Fadda, noto imprenditore savonese scomparso prematuramente nel 2019.

Da venerdì 12 settembre a domenica 21 settembre i campi in terra rossa del Break Point Savona si preparano ad ospitare numerose partite di livello in occasione del Memorial Fabio Fadda, competizione all’esordio assoluto che sta già sorprendendo facendo riscontrare ottimi numeri. Sono più di 100 infatti i tennisti che hanno risposto presenti alla chiamata del circolo savonese che, per l’occasione, è riuscito grazie a sponsor e partner a stanziare un montepremi di ben 3.000 euro.

Il torneo Open che prenderà il via nella giornata di oggi è una novità assoluta per quanto riguarda il calendario locale. Il tutto nasce dalla passione per il tennis che ha sempre accomunato il compianto Fabio Fadda e il figlio Nicolò, istruttore presso Break Point Savona e promotore dell’iniziativa.

“Vorrei ringraziare la società per questa possibilità – dichiara Nicolò Fadda -. Il torneo che prenderà il via domani rappresenta un qualcosa che è stato caldeggiato da tutta la famiglia per ricordare papà. Ringrazio tutti gli sponsor che hanno scelto di aderire permettendo lo stanziamento di un lauto montepremi e tutte le persone che si sono dimostrate vicine alla mia famiglia. Inoltre tengo in maniera particolare a ringraziare tutti i partecipanti”.

“Quest’anno penso che per essere la prima volta si sia già fatto molto, ma in vista delle prossime edizioni posso già anticipare che cercheremo di ripeterci provando ad incrementare ulteriormente il montepremi e il livello del torneo”, conclude Fadda.

La locandina del torneo