Cambiamento climatico

Temporale autorigenerante, in Liguria e nel savonese bomba d’acqua: “Oltre 100 mm all’ora” fotogallery

La cella temporalesca ha fatto misurare in sette diverse località intensità orarie superiori ai 100 litri d’acqua per metro quadrato di terreno

Liguria. In sette ore, il temporale autorigenerante “V-shaped” che si è abbattuto sulla Liguria ha fatto misurare in sette diverse località intensità orarie superiori ai 100 mm, ossia 100 litri d’acqua per metro quadrato di terreno.

I dati arrivano da Arpal, all’indomani dal nubifragio che si è abbattuto su Genova, Savona e province per un fronte che ha attraversato tutta la nostra regione e soltanto in mattinata si è allontanato verso lo spezzino.

In un’ora sono caduti 146.6 mm a Croce Orero, 130.8 a Mele, 112.4 sul Turchino, 111.6 a Ellera-Foglietto, 110.4 a Monte Penello, 102.2 mm a Pian dei Ratti e 101.4 a Montagna nel comune di Quiliano.

Anche le cumulate sulle 24 ore sono state molto abbondanti, e riflettono la natura temporalesca dell’evento, che ha concentrato in poco tempo il totale giornaliero: Monte Penello 232.6 mm, Mele 223 mm, Croce Orero 213.6, Turchino 194 mm, Madonna delle Grazie 187.2 mm, Loco Carchelli 180 mm e località Montagna 178 mm.

L’intensità delle precipitazioni ha portato a repentini innalzamenti dei torrenti interessati, causando il superamento della seconda soglia di guardia. Il savonese ha dovuto fare i conti con numerosi allagamenti, auto “galleggianti” e danneggiamenti in numerose attività commerciali che hanno riscontrato danni e merce da buttare a causa dell’acqua entrata nei locali.

  • Via alla Strà Savona
  • Riobasco Albisola
  • Riobasco Albisola
Allerta gialla, allagamenti a Quiliano

Il temporale V-Shaped Storm (temporale a forma di V) è un sistema temporalesco che si forma quando ci sono aree di forte instabilità. La sua caratteristica principale è che resta per diverse ore nella stessa zona e trae energia dalle correnti di aria calda o umida, ed è diventato sempre più frequente a causa del cambiamento climatico.

Si tratta di temporali alimentati in continuazione da un flusso molto umido che genera celle temporalesche a catena. Queste celle si alimentano con aria fredda dando vita a un circolo che non si interrompe finché il flusso portante, quello al suolo, non si interrompe.

