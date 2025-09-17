“Tempo del Creato”, incontro con il procuratore e attivista Antonio Gustavo Gomez

Quiliano. Si avvia alla conclusione il “Tempo del Creato”, il p+eriodo ecumenico dedicato alla preghiera e all’azione per la cura e salvaguardia dell’ambiente, rivolto a tutti, credenti e non, e promosso nella diocesi di Savona-Noli dal Servizio Pastorale per i Problemi Sociali. Il calendario degli appuntamenti gratuiti proseguirà giovedì 18 settembre alle ore 18 nella Cappella San Rocco a Quiliano con la messa “per la custodia della Creazione”.

Domenica 21 settembre alle 21 presso la Fraternità Francescana di Varazze e lunedì 22 settembre alla stessa ora nella Sala Rossa del Municipio di Savona si terrà una conferenza con il procuratore federale argentino Antonio Gustavo Gomez. Nel capoluogo l’incontro si intitolerà “Prendersi cura della Madre Terra. Storie di resistenza: dall’Argentina (Loncopué) all’Italia (Parco del Beigua)” e sarà inserita nella rassegna “Attraversamenti. Percorsi di cura alla ricerca di cambiamenti”. Interverrà Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria.

Nel corso della sua trentennale carriera Gomez ha portato in giudizio e condannato numerosi imprenditori e autorità compiacenti per reati ambientali. Membro della rete latinoamericana del procuratori ambientali e convinto sostenitore dei processi dal basso, si è speso per promuovere e creare reti di cittadinanza attiva sensibili al temi di giustizia ambientale.

Venerdì 26 settembre alle 21 nei locali parrocchiali dell’ex asilo di Cogoleto sarà proiettato il film “Donne senza frontiere”. Sabato 27 settembre alle 16:30 presso l’Oratorio San Lorenzo, sempre a Cogoleto, è in programma l’incontro “Vivere il territorio: passeggiata sulle orme dei vallombrosani liguri da Isorella a San Giacomo in Latronorio”. Domenica 28 settembre presso i Francescani di Varazze alle 11 sarà officiata la messa, alle 12:30 si potrà partecipare al pranzo condiviso, alle 14 al pomeriggio di lavoro e alle 18:30 sarà recitata una preghiera sul “Cantico delle Creature”.

Sabato 4 ottobre alle 10 presso la Parrocchia San Dalmazio in Monticello, a Finale Ligure, ci sarà un convegno sui nuovi organismi geneticamente modificati e sul consumo sostenibile e alle 18:30 presso la chiesa dei Frati Minori di Varazze il vescovo Calogero Marino presiederà la messa di chiusura del “Tempo del Creato”.