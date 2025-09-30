Teatro Moretti di Pietra Ligure: dopo i lavori di riqualificazione, da metà ottobre riprendono le proiezioni cinematografiche

Pietra Ligure. Dopo un importante intervento di riqualificazione che ha interessato la copertura dell’edificio, il restyling della sala e l’ammodernamento tecnologico dei servizi, il Teatro Guido Moretti di Pietra Ligure si prepara a riaprire le sue porte al pubblico con una nuova stagione di proiezioni cinematografiche, che partiranno da metà ottobre.

Un ritorno atteso e sentito dalla cittadinanza, che potrà tornare a vivere il cinema in un ambiente rinnovato, più accogliente, funzionale e sicuro.

I lavori, che hanno avuto come obiettivo il completo recupero e la valorizzazione di uno dei luoghi culturali più importanti del territorio, hanno visto un impegno di spesa complessivo di 390 mila euro, di cui 146.900 euro di contributi regionali in materia di rigenerazione urbana anno 2025 e 243.100 euro finanziati attraverso l’attivazione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti

“Il Teatro Moretti è da sempre un punto di riferimento culturale e sociale per la nostra comunità e negli ultimi anni è diventato per tutta la Riviera un luogo di interesse assoluto per gli spettacoli teatrali e i grandi eventi dal vivo – dichiarano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e gli assessori alla cultura Daniele Rembado e ai lavori pubblici Francesco Amandola – Con il ritorno delle proiezioni cinematografiche, non solo restituiamo un servizio atteso da molti, ma rilanciamo ulteriormente un luogo simbolico, a cui teniamo molto, rinnovato e pronto ad accogliere nuove generazioni di spettatori”.

“A partire da metà ottobre, la programmazione cinematografica, che affiancherà la già affermata stagione teatrale, includerà prime visioni, film per famiglie, rassegne e matinée scolastiche, offrendo un calendario variegato e pensato per tutte le fasce di pubblico. Vi aspettiamo per riscoprire il piacere del cinema in una sala rinnovata e pronta ad accogliere nel migliore dei modi una nuova stagione di cultura e spettacolo”, concludono De Vincenzi, Rembado e Amandola.