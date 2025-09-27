  • News24
Su il sipario

Teatro Chebello di Cairo, il 30 settembre la presentazione del cartellone della nuova stagione

Riprende l'attività della Compagnia stabile "Uno sguardo dal palcoscenico"

Teatro Osvaldo Chebello

Cairo Montenotte. La Compagnia stabile del Teatro “Chebello” di Cairo Montenotte sta riprendendo a pieno ritmo l’attività per la nuova Stagione 2025/26. Fervono infatti i preparativi per il nuovo cartellone teatrale che sarà presentato nella serata del 30 settembre (ore 21) nel corso della quale saranno svelati titoli e nomi che costituiranno il programma della nuova stagione, su cui attualmente vige il più stretto riserbo da parte del direttore artistico Silvio Eiraldi e dei suoi collaboratori.

Nel corso della serata, ad ingresso gratuito, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti che presenteranno alcune novità organizzative. La campagna proseguirà a partire da giovedì 2 ottobre e si articolerà di norma in tre giornate alla settimana: martedì dalle ore 16 alle 18, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12, fino al debutto del primo spettacolo previsto per il 24 ottobre. Più vicina nel tempo l’apertura della Stagione cinematografica: lo schermo prenderà vita stasera, sabato 27 settembre, alle ore 21.00 con LILO & STICH, in programma anche domenica 28 alle ore 16. Sempre il 28, alle ore 21, sarà proposto DOWNTON ABBEY – THE GRAND FINALE.

La settimana successiva, direttamente dal Festival di Venezia arriverà DUSE (dal 4 al 6 ottobre, ore 21), mentre le proiezioni pomeridiane del 5 e 12 ottobre (ore 16) proporranno TROPPO CATTIVI 2. Un inizio di Stagione ricco di impegni per la Compagnia che, tra l’altro, è reduce dal successo ottenuto il 26 scorso al Teatro Don Bosco di Varazze dove gli attori di Uno Sguardo dal Palcoscenico sono stati i primi ad esibirsi nella fase finale del Premio regionale ‘Tre caravelle’ con ‘Il colpo della strega’, divertentissima commedia di John Graham.

