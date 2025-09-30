Tamponamento tra due auto in A10 tra Borghetto e Pietra Ligure, due feriti

Borghetto Santo Spirito. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10 nel tratto tra Borghetto e Pietra Ligure, in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 40, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato un tamponamento tra due auto. Ad avere la peggio nell’impatto tra i due veicoli due degli occupanti, entrambi signori anziani. Praticamente illesa, invcece, una terza persona.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Borghetto e dell’automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco.

I due feriti, dopo le prime cure da parte dei sanitari, sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: stando alle prime informazioni, le loro condizioni non sono giudicate gravi.

Qualche disagio alla circolazione autostradale per consentire l’azione dei soccorritori: sulla tratta della A10 si segnalano rallentamenti di 1 km tra Pietra Ligure e Finale Ligure, anche per la presenza dei cantieri.