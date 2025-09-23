Tamponamento tra auto in A10 all’altezza di Finale: due feriti

Finale Ligure. Intorno alle 16 di oggi la squadra 61 dei vigili del fuoco è intervenuta lungo l’autostrada A10 per un incidente stradale avvenuto in seguito a un tamponamento tra due veicoli tra i caselli di Orco Feglino e Finale Ligure.

I vigili del fuoco hanno provveduto all’estrazione degli occupanti dai veicoli coinvolti, lavorando in stretto coordinamento con la Croce Verde di Finalborgo e la Croce Bianca di Finale e la Croce Bianca di Spotorno.

Sul posto erano presenti anche la Polizia Stradale e il servizio viabilità autostradale, che hanno garantito la sicurezza della zona e gestito il flusso del traffico.

Le operazioni di soccorso si sono concluse con il trasferimento degli infortunati presso strutture ospedaliere: due feriti sono stati trasferiti in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.