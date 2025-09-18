Sup Team Savona, due medaglie d’oro alla Lignano Sup Race 2025

Lignano Sabbiadoro. Si è svolta nei giorni 13 e 14 settembre 2025 la gara internazionale di SUP sotto l’egida dell’International Canoe Federation (ICF) a Lignano Sabbiadoro.
Il sabato è stata la volta della technical race (molte virate in 1 km di mare) mentre la domenica si è disputata la Long Distance, la regina delle gare, una gara lunga 12 km con quattro passaggi in spiaggia da effettuarsi correndo con la tavola in mano intorno a una bandiera posizionata sul bagnasciuga.
Per il Sup Team Savona troviamo sulla linea di partenza la nostra inossidabile Sara Oddera, atleta nazionale SIC Maui.
Superlativa prova di Sara nella Technical Race che, dopo un errore nella prima manche, ha recuperato alla grande nella seconda manche ottenendo il primo posto nelle over 50.
La domenica Sara ha poi staccato le avversarie nella Long Distance aggiudicandosi un primo posto combattuto e meritato nella categoria over 50.
Sara è allenata in maniera eccellente dal suo preparatore e marito Paolo Nardini in prospettiva del prossimo campionato mondiale che si svolgerà ad Abu Dhabi dal 29 ottobre al 2 novembre.
Immagini di Sara Oddera in gara a Lignano Sabbiadoro