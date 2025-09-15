Suona la prima campanella anche in Liguria: sono circa 160mila gli studenti liguri tornati a scuola

Liguria. È tornata a suonare la campanella in Liguria, segnando il ritorno a scuola per circa 160mila studenti di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori.

L’anno scolastico, che inizia ufficialmente oggi (lunedì 15 settembre), si protrarrà per 206 giorni, con la fine delle lezioni fissata per l’11 giugno 2026.

Quest’anno il ritorno sui banchi di scuola è segnato da un’importante novità: il divieto totale di usare i telefoni cellulari. La circolare del ministro Valditara ha esteso la proibizione a tutti gli studenti, compresi quelli delle scuole superiori, e ne vieta l’uso anche durante la ricreazione, un cambiamento significativo rispetto alle normative precedenti.

Oltre alle novità, purtroppo l’inizio dell’anno scolastico deve anche fare i conti con i soliti problemi e le difficoltà legati alla carenza di personale, sia tra gli insegnanti che nel personale ATA: una sfida che ormai le scuole liguri si trovano ad affrontare ogni anno.