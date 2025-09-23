La Pietra Ligure solidale ha risposto “presente” e questa sera, in piazza Castello, una grande partecipazione all’evento “Pietra su Pietra” 2025, la grande cena benefica che unisce nel segno della solidarietà e dell’aggregazione tutta la comunità pietrese, dal Comune, alle parrocchie, alle associazioni di volontariato, di categoria, culturali, sportive, fino ad arrivare ai singoli cittadini.

Il ricavato dell’edizione 2025 sarà interamente destinato a sostenere il progetto “Life to Life”, dedicato ai bambini affetti da patologie oncologiche. L’iniziativa, promossa da Bastapoco ODV in collaborazione con “Progetto Giada” onlus, offre ai piccoli malati, provenienti da strutture specializzate di Piemonte e Lombardia e dal Gaslini di Genova, e alle loro famiglie, giornate di divertimento, svago e spensieratezza in Riviera, nel rispetto delle loro esigenze terapeutiche. La peculiarità del progetto è quella di prendersi cura dei bambini in un contesto di gioia per l’intera famiglia e lontano dalle strutture sanitarie, valorizzando l’allegria come strumento terapeutico, a maggior ragione in ambito oncologico pediatrico.

La cena è a base di Trofie al pesto, focaccini e dolce. Offerta libera a partire da 13 euro (bevande incluse), oltre all’intrattenimento musicale per accompagnare la serata.

E in attesa di conoscere nel dettaglio i numeri e le donazioni della comunità pietrese: “Anche quest’anno il maxi evento benefico ‘Pietra Su Pietra’ e tutta la città di Pietra Ligure hanno dato prova del suo grande cuore – commenta il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e insieme all’amministrazione comunale – In piazza Castello, ai piedi della “Pietra”, location volutamente diversa dagli anni precedenti, vuole sottolineare il carattere squisitamente “itinerante” e di coinvolgimento della manifestazione, per una cena all’insegna della solidarietà e dell’aggregazione, con la musica e lo spettacolo da contorno alle lunghe tavolate dove, con un’offerta minima e gustando insieme un primo piatto e un dolce, possiamo dare una mano ad una iniziativa profondamente connaturata allo spirito solidaristico che ci contraddistingue come comunità e che ci ha sempre spinto a guardare fin dove c’è bisogno, arrivando a Faenza, a Genova e prima ancora ad Amatrice, anno zero di Pietra su Pietra”.

“Colgo l’occasione per ringraziare di cuore le molte associazioni che animano la nostra comunità e, ancora una volta, la risposta non si è fatta attendere ed è giunta immediata e con la consueta sovrabbondanza di generosità. Grazie di cuore per il grande impegno nella realizzazione di questa serata”.

“Nelle scorse edizioni, “Pietra su Pietra” ha raccolto somme cospicue andate ad acquistare un’ambulanza per la P.A. Pietra Soccorso, in aiuto alla scuola di musica “Artistation School of Arts” di Faenza, alla popolazione di Amatrice e realizzare un poliambulatorio per la zona colpita dal crollo del ponte Morandi.

“Pietra su Pietra” ha rapresentato anche quest’anno un momento di fraternità e convivialità e anche gentilezza, aggregandosi compatta in nome della solidarietà” conclude De Vincenzi.

“Siamo molto felici di essere a Pietra Ligure e ringraziamo di cuore tutta la cittadinanza per questo evento benefico – aggiunge Mario Ghini, medico e rappresentante dell’associazione Bastapoco -. Stiamo sostenendo tanti bambini e grazie a questa iniziativa speriamo di poterli portare in vacanza proprio a Pietra Ligure”.