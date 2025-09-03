Street Orienteering a Vado Ligure: caccia al tesoro nel centro storico e sulla passeggiata a mare

Vado Ligure. Un appuntamento originale e curioso per scoprire le bellezze paesaggistiche e storico-artistiche del borgo, imparando ad orientarsi e divertendosi all’aria aperta, quello in programma il 6 settembre, alle 16.30, in piazza Cavour. I partecipanti, muniti di mappe, dovranno cercare i punti indicati, saper rispondere ad alcune domande, riportare testimonianze e mettersi alla prova prima di tornare al punto di partenza.

La scelta del percorso, cronometrato, è completamente libera ed ognuno può scegliere quello che ritiene il più veloce e praticabile.

L’attività è ideale per famiglie. Si può partecipare in squadre composte da non più di 4 persone.

I minori devono essere accompagnati da un adulto. Età consigliata dagli 8 anni in su.

Al termine (durata massima percorso 1h30) si terrà la premiazione: le squadre vincitrici che si classificheranno in prima, seconda e terza posizione riceveranno un premio utile, allegro e sostenibile!

Sono previsti piccoli gadget per tutti i bambini partecipanti.

Ad ogni squadra/partecipante iscritto chiediamo di scaricare sul cellulare l’App gratuita Pedometro- Contapassi così da contare i passi compiuti durante l’iniziativa. Quanti passi riusciranno a raccogliere i partecipanti camminando e riscoprendo la città?! Quanta CO2 avrebbe emesso un’auto percorrendo gli stessi chilometri fatti a piedi? Alla luce del risultato, sicuramente l’ambiente ringrazierà! La partecipazione è gratuita e la prenotazione gradita inviando una mail a info@cearivierabeigua.it . I partecipanti devono presentarsi muniti di propria penna.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua in sinergia con il Servizio Ambiente del Comune di Vado Ligure.