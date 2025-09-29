Stella, presto al Mezzano un murale ispirato a una citazione di Eugenio Montale

Stella. Un murale al Mezzano. Sì al progetto per la sua realizzazione all’altezza civici 26 e 28.

“Il titolo è già una poesia, – sottolineano il sindaco Andrea Castellini e la giunta – ‘La Liguria: un balcone sul mare sospeso tra cielo e roccia’ ispirato, come menzionato nel progetto, a una citazione di Eugenio Montale”.

Un’opera di street art, frutto della collaborazione di due artisti savonesi, non sarà solo un elemento decorativo: “Riqualificherà l’area urbana, attualmente priva di elementi distintivi, valorizzerà il territorio ligure, unendo mare e montagna, promuoverà uno stile di vita sano e sostenibile, ideale per outdoor e turismo lento – e ancora – stimolerà la cultura e la poesia italiana”.

“Il murale, pensato in stile illustrativo moderno, sarà anche un importante punto fotografico per i visitatori, arricchendo il patrimonio culturale e promuovendo l’identità sportiva-naturalistica del territorio”.

“Un’iniziativa – concludono – che unisce bellezza, cultura e valorizzazione del nostro splendido territorio”.