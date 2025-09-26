  • News24
No alla guerra

Stella, Consiglio Comunale e cittadini chiedono al Governo di fermare il fuoco a Gaza

Delibera approvata all’unanimità

consiglio comunale stella

Stella. Cessare le ostilità nella Striscia di Gaza. Lo chiedono i cittadini di Stella e l’amministrazione comunale.

Ieri il consiglio comunale ha approvato una delibera che impegna il sindaco, Andrea Castellini, e la giunta a rappresentare al Governo italiano la volontà dei cittadini di Stella in merito alla cessazione delle ostilità.

Il documento chiede anche la sospensione dei trasporti di materiale bellico, la sospensione dei rapporti commerciali con Israele e il rispetto dei diritti umanitari fondamentali.

