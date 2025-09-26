Stella, Consiglio Comunale e cittadini chiedono al Governo di fermare il fuoco a Gaza

Stella. Cessare le ostilità nella Striscia di Gaza. Lo chiedono i cittadini di Stella e l’amministrazione comunale.
Ieri il consiglio comunale ha approvato una delibera che impegna il sindaco, Andrea Castellini, e la giunta a rappresentare al Governo italiano la volontà dei cittadini di Stella in merito alla cessazione delle ostilità.
Il documento chiede anche la sospensione dei trasporti di materiale bellico, la sospensione dei rapporti commerciali con Israele e il rispetto dei diritti umanitari fondamentali.
