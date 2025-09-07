Spotorno, impatto contro auto: ferito conducente a bordo dello scooter

Spotorno. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Spotorno.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, poco prima delle 15.00 si è verificato uno scontro tra un’auto ed uno scooter. E’ successo in via Berninzoni.

Ad avere la peggio nell’impatto con la vettura è stato il conducente del ciclomotore, finito a terra dopo l’urto. Fortunatamente, stando alle prime informazioni, lo scontro è avenuto a basse velocità.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Spotorno e personale del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, per il ferito è stato disposto il trasferimento in ospedale.

Non ha riportato ferite o traumi importanti, le sue condizioni non sono giudicate gravi. Solo spavento per l’accaduto, invece, e nessuna conseguenza, per gli occupanti dell’auto.