Spostamento a monte della tratta ferroviaria Finale Ligure – Andora : opportunità per i cittadini o per i delinquenti?

Finale Ligure. Le notizie riguardanti le nuove stazioni decentrate, ci fanno riflettere su un argomento molto importante: la sicurezza degli utenti. Ogni giorno si sentono episodi di delinquenza presso le stazioni, soprattutto in quelle decentrate e non presidiate. Non per ultimo l’episodio di violenza sessuale accaduta a San Zenone al Lambro, dove una ragazza che si stava recando ai binari della stazione è stata violentata. Analizzando il progetto di spostamento a monte della ferrovia è evidente il decentramento delle future stazioni, che potrebbero diventare ricettacoli per la delinquenza , spaccio, aggressioni etc.

Un esempio lampante è la nuova stazione di Diano Marina collocata in aperta campagna, dove l’utenza è diminuita di circa il 50% dopo lo spostamento a monte. Questa diminuzione si può attribuire non solo alla scomodità della collocazione ma anche al rischio dell’incolumità nelle ore serali specialmente per gli utenti delle ultime corse. Nel Levante Ligure invece dello spostamento a monte, hanno fatto i sottopassi eliminando i passaggi a livello e hanno addirittura aumentato le fermate, lasciando le stazioni invariate.

Molte linee tradizionali dalla Germania, Austria e Svizzera che storicamente venivano nel ponente Ligure, attualmente vanno nel Levante, grazie alle scelte politiche degli amministratori locali che hanno potenziato il servizio soprattutto per i pendolari, scolari e turisti. Gli amministratori del ponente invece hanno optato per realizzare un progetto obsoleto di spostamento a monte, che va a nostro parere contro le esigenze reali degli utenti, dell’economia e della tutela del territorio.

Il direttivo del Comitato Territoriale