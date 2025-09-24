Savona continua a essere “invasa“, almeno a ponente, dalla spazzatura, nello specifico dai sacchi gialli della plastica. Abbiamo spiegato ieri la ragione: durante l’allerta arancione, nella notte tra domenica e lunedì, il servizio di raccolta è stato sospeso dall’ordinanza sindacale, e pertanto il personale di Sea-s non è passato a ritirare i rifiuti che i savonesi avevano correttamente conferito la sera prima (quando l’allerta era ancora gialla).

Un caso particolare, certo, figlio anche della sorte (l’allerta arancione iniziava dopo il conferimento ma all’inizio del ritiro). A quanto pare, però, non esiste un piano B per queste situazioni. Questa mattina, mercoledì, a due giorni dall’allerta (e a tre dal conferimento), i sacchi a ponente sono ancora lì. Anzi, a occhio sembrano essere aumentati, e non poco: basta raffrontare la fotogallery di stamattina con le immagini di ieri per constatarlo.

Da piazza Martiri a Santa Rita, passando per corso Ricci, i sacchi gialli sono ammucchiati ovunque, letteralmente a ogni angolo, davanti a ogni “isoletta” di cassonetti. In via Leopardi ci sono tre mucchi in pochi metri.

Uno spettacolo obiettivamente deprimente, che peraltro incentiva il degrado, tra topi che cercano cibo e cittadini che approfittano della situazione per buttare altro: è il caso ad esempio di via Bevilacqua o dell’isola davanti alla chiesa di San Paolo, dove tra un sacco giallo e l’altro spuntano sacchi neri e rosa, cassette di plastica e altri oggetti che nulla c’entrano con la raccolta “regolare”. D’altronde, si sa, il degrado chiama degrado: è la famosa “teoria delle finestre rotte“.

Il Rumentour: viaggio tra la spazzatura a Savona ponente

Il prossimo ritiro della plastica, a ponente, é previsto per questa sera: la speranza é che domattina la situazione sia tornata alla normalità. Ma forse, per il futuro, potrebbe essere necessario elaborare un piano alternativo che permetta di ritirare durante le allerte: negli altri Comuni Sat lo fa, quindi un modo deve esserci.

O, in alternativa, recuperare appena possibile: anche perché di allerte meteo, nei prossimi due mesi, rischiano di essercene diverse, e lasciare ogni volta la città in queste condizioni per tre giorni non sembra esattamente la scelta migliore…