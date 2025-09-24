  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Deprimente

Spazzatura a Savona: é mercoledì, i sacchi sono ancora lì fotogallery

Rimasti in strada durante l'allerta arancione, nessuno finora li ha ritirati. Evidentemente non esiste un "piano B": ma forse, vista la quantità di allerte meteo previste nei prossimi due mesi, è il caso di elaborarne uno

porta porta differenziata savona sacchi gialli plastica cassonetti
porta porta differenziata savona sacchi gialli plastica cassonetti
porta porta differenziata savona sacchi gialli plastica cassonetti
porta porta differenziata savona sacchi gialli plastica cassonetti porta porta differenziata savona sacchi gialli plastica cassonetti porta porta differenziata savona sacchi gialli plastica cassonetti

Savona continua a essere “invasa“, almeno a ponente, dalla spazzatura, nello specifico dai sacchi gialli della plastica. Abbiamo spiegato ieri la ragione: durante l’allerta arancione, nella notte tra domenica e lunedì, il servizio di raccolta è stato sospeso dall’ordinanza sindacale, e pertanto il personale di Sea-s non è passato a ritirare i rifiuti che i savonesi avevano correttamente conferito la sera prima (quando l’allerta era ancora gialla).

Un caso particolare, certo, figlio anche della sorte (l’allerta arancione iniziava dopo il conferimento ma all’inizio del ritiro). A quanto pare, però, non esiste un piano B per queste situazioni. Questa mattina, mercoledì, a due giorni dall’allerta (e a tre dal conferimento), i sacchi a ponente sono ancora lì. Anzi, a occhio sembrano essere aumentati, e non poco: basta raffrontare la fotogallery di stamattina con le immagini di ieri per constatarlo.

Da piazza Martiri a Santa Rita, passando per corso Ricci, i sacchi gialli sono ammucchiati ovunque, letteralmente a ogni angolo, davanti a ogni “isoletta” di cassonetti. In via Leopardi ci sono tre mucchi in pochi metri.

porta porta differenziata savona sacchi gialli plastica cassonetti

Uno spettacolo obiettivamente deprimente, che peraltro incentiva il degrado, tra topi che cercano cibo e cittadini che approfittano della situazione per buttare altro: è il caso ad esempio di via Bevilacqua o dell’isola davanti alla chiesa di San Paolo, dove tra un sacco giallo e l’altro spuntano sacchi neri e rosa, cassette di plastica e altri oggetti che nulla c’entrano con la raccolta “regolare”. D’altronde, si sa, il degrado chiama degrado: è la famosa “teoria delle finestre rotte“.

porta porta differenziata savona sacchi gialli plastica cassonetti
guarda tutte le foto
16
  • porta porta differenziata savona sacchi gialli plastica cassonetti
  • porta porta differenziata savona sacchi gialli plastica cassonetti
  • porta porta differenziata savona sacchi gialli plastica cassonetti
Il Rumentour: viaggio tra la spazzatura a Savona ponente

Il prossimo ritiro della plastica, a ponente, é previsto per questa sera: la speranza é che domattina la situazione sia tornata alla normalità. Ma forse, per il futuro, potrebbe essere necessario elaborare un piano alternativo che permetta di ritirare durante le allerte: negli altri Comuni Sat lo fa, quindi un modo deve esserci.

O, in alternativa, recuperare appena possibile: anche perché di allerte meteo, nei prossimi due mesi, rischiano di essercene diverse, e lasciare ogni volta la città in queste condizioni per tre giorni non sembra esattamente la scelta migliore…

Più informazioni
leggi anche
Rifiuti Savona plastica non ritirata allerta
Chiarimenti
Differenziata, Savona “invasa” dai sacchi gialli: ma è “colpa” dell’allerta, ecco perché
Porta porta Savona rifiuti bidoni condominiali differenziata
Lettera
Savona, lo sfogo di un amministratore: “Noi ‘ostaggi’ della differenziata. C’è chi piange perché non sa che fare dei pannoloni della figlia”
Generico settembre 2025
Attesa
Porta a porta, i commercianti di corso Tardy e Benech: “Togliere i bidoni davanti alle attività, oltre un mese che chiediamo di spostarli”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.