Sostegno agli studenti con disabilità: oltre 1mln di euro per i Comuni savonesi

Provincia. La Conferenza Unificata ha approvato l’intesa sui Decreti del Ministro per le Disabilità che assegnano 260 milioni di euro per l’anno 2025 ai Comuni e alle Regioni per il sostegno degli studenti con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado.

Il fondo strutturale di 200 milioni era già stato aumentato in passato di 23 milioni, ma quest’anno è stata aggiunta la cifra di 60 milioni di euro in più dopo aver ascoltato le richieste dei Comuni e delle famiglie.

E’ stato istituito anche un fondo per il trasporto degli studenti con disabilità da 70 milioni di euro per supportare ulteriormente le spese dei Comuni e delle famiglie e per facilitare i giovani con disabilità sempre di più anche in contesti territoriali più isolati o difficili da raggiungere.

“Queste risorse sono molto importanti per garantire sempre maggiore inclusione ed il rispetto del diritto di tutti i bambini e i ragazzi ad essere sostenuti anche dal punto di vista dell’autonomia e della comunicazione nel percorso scolastico” ha evidenziato il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Per quanto riguarda il fondo destinato alle Regioni, alla Liguria sono stati assegnati 3.876.270 euro, dei quali 591.295,42 euro a beneficio del territorio provinciale di Savona, mentre per quanto riguarda il fondo destinato ai Comuni ecco i contributi assegnati, per un totale di 509.930,59 euro.

Contributi per Comune (Provincia di Savona):

ALASSIO: € 12.450,79

ALBENGA: € 47.096,46

ALBISSOLA MARINA: € 7.578,74

ALBISOLA SUPERIORE: € 11.368,11

ALTARE: € 3.789,37

ANDORA: € 12.992,13

ARNASCO: € 1.082,68

BERGEGGI: € 541,34

BOISSANO: € 2.706,69

BORGHETTO SANTO SPIRITO: € 11.368,11

BORGIO VEREZZI: € 9.744,09

CAIRO MONTENOTTE: € 23.818,90

CALICE LIGURE: € 541,34

CALIZZANO: € 3.789,37

CARCARE: € 12.992,13

CASANOVA LERRONE: € 1.624,02

CELLE LIGURE: € 5.413,39

CENGIO: € 4.330,71

CERIALE: € 18.946,85

CISANO SUL NEVA: € 2.165,35

COSSERIA: € 2.165,35

DEGO: € 4.330,71

FINALE LIGURE: € 28.690,94

GARLENDA: € 2.706,69

LAIGUEGLIA: € 3.789,37

LOANO: € 16.240,16

MAGLIOLO: € 1.624,02

MALLARE: € 1.624,02

MILLESIMO: € 10.285,43

MIOGLIA: € 1.624,02

NOLI: € 1.624,02

ORCO FEGLINO: € 1.082,68

ORTOVERO: € 5.413,39

PALLARE: € 541,34

PIETRA LIGURE: € 17.322,83

PONTINVREA: € 541,34

QUILIANO: € 16.240,16

SASSELLO: € 1.082,68

SAVONA: € 147.244,09

SPOTORNO: € 2.706,69

STELLA: € 2.165,35

STELLANELLO: € 541,34

TOIRANO: € 9.744,09

TOVO SAN GIACOMO: € 2.165,35

VADO LIGURE: € 16.781,50

VARAZZE: € 20.029,53

VILLANOVA D’ALBENGA: € 3.789,37

ZUCCARELLO: € 1.624,02.