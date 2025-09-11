Sorpreso mentre cede una dose di droga, in casa contanti e materiale per il confezionamento: 41enne arrestato dalla polizia

Varazze. Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un quarantunenne di origini straniere, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di Polizia in materia di reati contro il patrimonio, è stato fermato nel corso di un mirato servizio antidroga condotto dai poliziotti della Squadra Mobile durante il quale è stato sorpreso in strada, nel centro di Varazze, mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un altro soggetto.

Gli agenti hanno quindi esteso la perquisizione anche all’abitazione nella sua disponibilità, nel corso della quale sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 13 grammi di cocaina, una dose di hashish, materiale per il confezionamento e 110 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa delle determinazioni di competenza.