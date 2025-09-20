Sole e temperature estive: riviera savonese presa d’assalto dai turisti

Riviera. Il bel tempo annunciato, il sole e il clima estivo, con l’apertura delle scuole appena avvenuta, hanno regalato per questo weekend una riviera savonese presa letteralmente d’assalto dai turisti, che si sono riversati nelle località balneari per godersi al meglio l’ultimo scampolo di spiaggia e mare.

In questa giornata spiagge piene e affollate, con gli stabilimenti balneari pronti ancora ad accogliere i vacanzieri. Per gli operatori, con l’auspicio di condizioni meteo favorevoli, la speranza tra fine settembre e ottobre di vedere un concreto allungamento della stagione turistica.

Tra le attrattive che hanno spinto i visitatori presenti nel savonese anche il nutrito pacchetto di eventi e manifestazioni in programma nel weekend, che esaltano i sapori, i gusti, il territorio e le tradizioni locali.

L’afflusso turistico del fine settimana e l’ “invasione” dei litorali hanno reso a dir poco “full” tutti i parcheggi lungo la via Aurelia tra Finale e Bergeggi, esauriti per la presenza di numerose auto e veicoli. Inevitabili code e rallentamenti per il semaforo e la viabilità a senso unico alternato all’altezza di Capo San Donato a Finale Ligure.

Sulla stessa via Aurelia non sono mancati disagi alla circolazione stradale per il notevole flusso viario in transito.

Oltre alla viabilità ordinaria, traffico bloccato anche in autostrada, in particolare sulla A10 tra Spotorno e Pietra Ligure, dove le code hanno raggiunto anche i 9 km: a peggiorare la situazione i lavori di manutenzione presenti sulla tratta autostradale, che hanno aumentato i tempi di percorrenza.

E per la giornata di domani, domenica 21 settembre, dal primo pomeriggio si prevede un “mini controesodo estivo” per i rientri dal fine settimana: previsioni almeno da bollino giallo per le tratte della A10, con riferimento alla fascia oraria 16.00-19.00.