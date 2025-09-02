  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Mobilitazione

“Si fermino tutte le guerre e le barbarie in Palestina”: sabato 6 settembre manifestazione a Savona

L'appuntamento è alle 19 in piazza Mameli, poi il corteo fino in piazza Sisto: "Non possiamo rimanere in silenzio"

manifestazione Palestina savona

Savona. Dopo la straordinaria raccolta solidale che ha visto il territorio savonese raccogliere oltre 20 tonnellate di generi alimentari in pochi giorni, le Associazioni e la Cgil che costituiscono il Tavolo della Pace savonese rilanciano l’impegno umanitario e invitano tutta la comunità a unirsi alla manifestazione per la pace contro tutte le guerre e la veglia della pace convocata dal Vescovo della Diocesi di Savona/Noli.

La manifestazione si terrà sabato 6 settembre alle 19 in piazza Mameli. Da qui partirà un corteo verso piazza Sisto IV per “diventare tutti artigiani della pace”.

Fermiamo tutte le guerre e fermiamo le barbarie in Palestina” è l’appello lanciato dal Tavolo della Pace Savonese per chiedere al governo italiano di schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale, sostenendo l’azione della Global Sumud Flotilla, iniziativa non violenta dal basso che punta a rompere l’embargo e l’isolamento della popolazione palestinese.

“Sono chiamati a partecipare cittadini e cittadine, lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, studenti e studentesse, il mondo associativo e i giornalisti, per chiedere insieme che si fermino tutte le guerre e le barbarie in corso in Palestina“, spiegano gli organizzatori.

Sono queste le richieste alle istituzioni e l’appello rivolto alla comunità internazionale: “La fine di tutte le guerre, interrompere immediatamente la consegna di armi; raggiungere un cessate il fuoco; garantire l’ingresso immediato e illimitato degli aiuti umanitari; rilasciare tutti gli ostaggi e i prigionieri politici; riconoscere lo Stato di Palestina; porre fine all’occupazione; rafforzare la democrazia per costruire una pace duratura; diciamo NO alle politiche europee per il riarmo”.

Non possiamo rimanere in silenzio. Non possiamo permettere che ciò avvenga sotto i nostri occhi”, concludono.

Generico settembre 2025
Più informazioni
leggi anche
Genova in piazza per Gaza, 40mila alla fiaccolata per sostenere la missione di Global Sumud Flotilla
Mobilitazione
Partita da Genova la missione per Gaza, Israele presenta il piano per fermare la spedizione: “Attivisti come terroristi”
generi alimentari Gaza
Raccolta solidale
Mobilitazione per Gaza, nel savonese raccolte oltre 20 tonnellate di generi alimentari
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.