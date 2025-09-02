“Si fermino tutte le guerre e le barbarie in Palestina”: sabato 6 settembre manifestazione a Savona

Savona. Dopo la straordinaria raccolta solidale che ha visto il territorio savonese raccogliere oltre 20 tonnellate di generi alimentari in pochi giorni, le Associazioni e la Cgil che costituiscono il Tavolo della Pace savonese rilanciano l’impegno umanitario e invitano tutta la comunità a unirsi alla manifestazione per la pace contro tutte le guerre e la veglia della pace convocata dal Vescovo della Diocesi di Savona/Noli.

La manifestazione si terrà sabato 6 settembre alle 19 in piazza Mameli. Da qui partirà un corteo verso piazza Sisto IV per “diventare tutti artigiani della pace”.

“Fermiamo tutte le guerre e fermiamo le barbarie in Palestina” è l’appello lanciato dal Tavolo della Pace Savonese per chiedere al governo italiano di schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale, sostenendo l’azione della Global Sumud Flotilla, iniziativa non violenta dal basso che punta a rompere l’embargo e l’isolamento della popolazione palestinese.

“Sono chiamati a partecipare cittadini e cittadine, lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, studenti e studentesse, il mondo associativo e i giornalisti, per chiedere insieme che si fermino tutte le guerre e le barbarie in corso in Palestina“, spiegano gli organizzatori.

Sono queste le richieste alle istituzioni e l’appello rivolto alla comunità internazionale: “La fine di tutte le guerre, interrompere immediatamente la consegna di armi; raggiungere un cessate il fuoco; garantire l’ingresso immediato e illimitato degli aiuti umanitari; rilasciare tutti gli ostaggi e i prigionieri politici; riconoscere lo Stato di Palestina; porre fine all’occupazione; rafforzare la democrazia per costruire una pace duratura; diciamo NO alle politiche europee per il riarmo”.

“Non possiamo rimanere in silenzio. Non possiamo permettere che ciò avvenga sotto i nostri occhi”, concludono.