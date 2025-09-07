  • News24
Buona la prima

Serie D, Vado subito vincente. Roselli: “Favoriti? Chi lo dice non è serio”

"Dire che il Vado è una delle più forti del campionato va bene, ma non favoriti. La squadra ha intrapreso la strada giusta"

Vado batte Sanremese 2 a 0. I rossoblù superano i matuziani per la seconda volta di fila, dopo l’andata della Coppa Italia, grazie a due goal nel finale dei due tempi. Apre le marcature Ruffini e sigilla il risultato Arras. Qui la cronaca del match.

“Le partite sono quasi tutte alla pari, in particolare in questo campionato – esordisce mister Giorgio Roselli in conferenza stampa -. C’è stato equilibrio per larghi tratti. Abbiamo preso il sopravvento nel finale del primo tempo creando due o tre occasioni importanti. Anche all’inizio della ripresa e nel finale. La Sanremese non ha creato molto ma poteva segnare su un nostro errore.

“La squadra dopo poco tempo sta in campo bene, comincia a leggere quando attaccare la profondità e quando no – prosegue -. Normale che ci sia da migliorare su tante cose, ma la strada intrapresa è quella che piace a me. Le qualità vengono fuori solo se siamo una squadra“.

“Noi favoriti? Nessun fardello. Nessuno serio può dire che il Vado è favorito. Se uno dice “il Vado è uno delle più forti del campionato” va bene. Ma dire favorito significa non conoscere bene il calcio“.

