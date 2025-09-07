Serie D: déjà-vu Vado, i rossoblu hanno ancora la meglio sulla Sanremese (2-0)

Vado-Sanremese 2-0

Il Vado, a una settimana del passaggio del turno in Coppa contro la Sanremese, nella giornata d’esordio si impone nuovamente sui matuziani ottenendo i primi tre punti in campionato. Partita combattuta, condizionata da un caldo ancora estivo. In avvio meglio ospiti. I rossoblu escono alla distanza, segnando due reti nelle fasi cruciali dell’incontro: una all’inizio (dagli sviluppi di un corner) e l’altra – in ripartenza- alla fine della seconda frazione.

Reti: 48′ Raffini (V), 88′ Arras (V)

Secondo tempo:

90’+6 Fischio finale: Vado-Sanremese 2-0.

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ GOL VADO! Gran lancio di Bondioli, il quale dalle retrovie serve Arras sulla fascia sinistra. L’attaccante rossoblu converge al centro, salta un avversario e, all’altezza della lunetta, trafigge Gattuso con un destro in diagonale. 2-0.

Fase centrale della seconda frazione. La Sanremese non demorde e riprende campo. Cross basso in area. Moreo non riesce nella deviazione vincente sotto misura.

69′ Bregliano sventaglia in area. Stacco di Moreo, pallone a lato.

64′ Ripartenza Sanremese. Djorkaeff avanza sulla sinistra e tira dritto per dritto. Bellocci si oppone.

Vado in controllo in questo avvio di ripresa. Rossoblu stabilmente nella metà campo avversaria.

48′ GOL VADO! Corner dalla destra, va Ciccone. Parabola col sinistro a rientrare. Raffini incorna sul secondo palo e gonfia la rete. 1-0.

La gara riprende (16:06).

Primo tempo:

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Sanremese 0-0.

45′ Punizione Vado dalla trequarti destea. Va Ciccone; Gattuso si distende e respinge lateralmente.

45′ Un minuto di recupero.

43′ Occasione Vado. Corner dalla sinsitra, batte Ciccone. Raffini nell’area piccola colpisce di testa. Gattuso si oppone di riflesso.

39′ Vado vicino al vantaggio. Abonckelet, imbeccato sul fondo sinistro, mette al centro. Bondioli, portatosi in avanti, tira a botta sicura all’altezza della lunetta. Un difensore salva in prossimità della linea di porta a Gattuso ormai battuto.

36′ Il Vado prova ad alzare i giri del motore. Gulinelli, staffilata dal limite. Il tiro, deviato, sibila alla sinistra del palo.

30′ Ciccone, sinistro dai venticinque metri. Pallone a lato.

24′ Palla persa da Gulinelli. Contropiede Sanremese 2 vs 3. Sambou avanza e calcia centralmente, Bellocci controlla.

20′ Vado in attacco. Messina, rimasto in avanscoperta, crossa dalla destra. Raffini incorna all’altezza del dischetto. La traittoria, sporcata da un giocatore ospite, esce di poco. Dal conseguente corner: tiro strozzato di Ciccone dal limite destro, Gattuso si distende e blocca.

Avvio più brillante della Sanremese. Vado, un po’ sfilacciato, fatica a trovare le giuste distanze tra i reparti.

7′ Sanremese in avanti. Bondioli, errore di lettura. Djorkaeff – vivace in questo avvio – converge dalla sinistra e conclude, Messina mura provvidenzialmente.

1′ Syll va subito sul fondo e cross in mezzo. Troppo sul portiere.

La sfida prende il via (15:04).

Il Vado si schiera con un 3-5-2. Bellocci in porta. Bondioli, Messina e Saltarelli a schermarlo. Syll e Lupinacci quinti di centrocampo. Gulinelli davanti alla difesa; Ciccone e Abonckelet le mezzeali. In attacco il tandem è Vita-Raffini

VADO: Bellocci, Bondioli, Saltarelli (72′ N’Dianefo), Raffini, Ciccone, Vita (61′ Arras), Gulinelli (61′ Pisanu), Abonckelet (82′ De Rinaldis), Lupinacci, Messina, Syll (67′ Cecchinato)

A disp.: Viganó, Pastorino, Viola, Barwuah. Allenatore: Roselli

SANREMESE: Gattuso, Andreano, Bregliano, Garcia, Djorkaeff, Moreo (72′ Santanocito), Aceto (57′ Monticone), Sambou (82′ Gagliardi), Cavaliere, Andreis, Zagarese

A disp. Bohli, Di Fino, Fignataro, Vindigni, Cepele, Cipriani. Allenatore: Moro

Arbitro: Edoardo Borello (Nichelino), Assistenti: Marzio Giaveno (Pinerolo) e Luca Sperati (Nichelino)

Note: Pomeriggio caldo e soleggiato (27°). Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 7-10. Spettatori 350 circa

Vado Ligure. Si alza il sipario sulla stagione. Prima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, 2025/2026. Il Vado riceve la Sanremese. Fischio d’inizio quest’oggi allo stadio “Chittolina”, ore 15:00.

I rossoblu – ai nastri di partenza indicati dagli addetti al lavori come la squadra da battere – in un remake della gara di Coppa Italia disputata una settimana fa, terminata 1 a 0, apriranno le danze ospitando nuovamente la stessa Sanremese.

Ulteriore interesse e curiosità all’incontro è dato dall’incrocio tra figli d’arte e parenti illustri. Se nelle fila del Vado figura infatti Enock Barwuah (fratello minore di Mario Balotelli), la Sanremese in estate ha messo a segno a sua volta altri colpi “mediatici”. Su tutti Tobias Del Piero (figlio di Alex) – attualmente indisponibile per infortunio -, ma anche Oan Djorkaeff (figlio di Youri, ex calciatore dell’Inter) e il portiere Francesco Gattuso (nipote di Rino, CT della nazionale).