Serie D: quinta vittoria del Vado, bastano 45′ per regolare l’Imperia (3-1)

Vado-Imperia 3-1

Reti: 15′ Arras (V), 25′ Ciccone (V), 32′ Bresciani (I), 34′ Barwuah (V)

Il Vado fa cinque su cinque e resta primo in classifica a punteggio pieno. Ai rossoblu, di fatto, basta un tempo per archiviare la pratica Imperia. Protagonista Arras: un gol, un assist, un rigore procurato e successivamente sbagliato. Ripresa al risparmio per la squadra di Roselli, che sotto ritmo gestisce comunque il doppio vantaggio abbassandosi volutamente. L’Imperia, giovane e gagliardo, non sfigura e prova a impensierire la porta di Bellocci, senza però creare particolari pericoli.

Secondo tempo:

90+6 Fischio finale: Vado-Imperia 3-1.

90′ Sei minuti di recupero.

74′ Ciccone vince un contrasto sul fondo destro e mette al centro. Bondioli, rimasto in avanti, si inerpica. Agostino para.

65′ Schema da corner. Destro dal limite di De Rinaldis, murato.

All’ora di gioco Roselli fa uscire Arras al posto di De Rinaldis, il quale agisce da mezza punta. Applausi dalla tribuna per Arras. Vita e Raffini rimangono in panchina. Schieramento accorto del Vado: 3-5-1-1.

57′ Costantini, sinistro dai venti metri. Alto non di molto.

50′ Geomtrie sempre sull’asse sardo. Pisanu lancia Arras, l’attaccante rossoblu indugia da buona posizione favorendo l’anticipo del difensore avversario Di Giosia.

L’incontro prende nuovamente il via (16:04).

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Vado-Imperia 3-1.

42′ Rigore sbagliato Vado! Arras spiazza il portiere Agostino, ma manda incredibilmente fuori.

41′ Rigore Vado. Pisanu lancia Arras sulla sinistra. Questi crea ancora scompiglio nella difesa ospite e si accentra. Langata gli frana addosso e lo atterra in area. L’arbitro, senza esitazione, indica il dischetto.

38′ Vado vicino al quarto. Altro contropiede 3 vs 3. Ciccone salta tutta la difesa nerazzura, si decentra verso sinistra e tenta di superare il portiere con un pallonetto. La palla sibila a un palmo dal palo.

37′ Busato, sinistro dal limite. Bellocci controlla.

34′ GOL VADO! Ripartenza fulminea della squadra di Roselli. Arras affonda sulla fascia sinistra e mette al centro un cross col contagiri. Barwuah riceve sul secondo palo e con un piattone al volo di controblazo gonfia la rete. Prima marcatura in maglia rossoblu per il fratello di Balotelli. 3-1.

32′ GOL IMPERIA! Bresciani, rimasto in avanscoperta, riceve sotto misura e con un tiro di punta accorcia le distanze. Il pallone tocca la traversa e rimbalza dentro. Difesa rossoblu apparsa troppo sufficiente. Prima rete incassata dal Vado in questa stagione. L’imbattibità di Bellocci si ferma complessivamente a 480′.

25′ GOL VADO! Lupinacci riconquista palla sulla trequarti e serve a destra Ciccone. Il fantasista vadese si accentra e fa partire un sinistro chirurgico che si infila nell’angolino. 2-0.

15′ GOL VADO! Lancio dalla trequarti. Arras aggancia al volo, da posizione decentrata sulla destra salta il portiere ospite in uscita e deposita nella porta sguarnita. Al secondo tentativo l’attaccante rossoblu fa centro. 1-0.

13′ Vado in avanti. Uno schema su punizione libera Syll. cross basso dal fondo destro del quinto vadese. Arras gira a botta sicura all’altezza del dischetto. Un difensore ospite mura provvidenzialmente.

10′ Altro tentativo ospite. Conti prova dalla media distanza, fuori bersaglio

1′ Imperia senza timori in avvio. Boccia, staffilata dai venticinque metri. Bellocci alza in corner.

Vado schierato con il 3-5-2. Bellocci in porta. Bondioli, Messina e Gulinelli a schermarlo. Syll e Lupinacci quinti di centrocampo. Pisanu davanti alla difesa; Ciccone e Abonckelet le mezzeali. In attacco la coppia è Arras-Barwuah (all’esordio dal primo minuto).

Indisponibili Saltarelli (tempi di recupero da definire) oltre ai lungodegenti Bussaglia, Stampi e Caremoli.

Vita (acciaccato dopo uno stiramento in settimana) e Raffini partono dalla panchina.

Tabellino:

VADO: Bellocci, Bondioli, Pisanu (68′ Pastorino), Arras (58′ De Rinaldis), Ciccone (85′ Vita), Gulinelli, Abonckelet, Lupinacci, Messina (77′ Sacco), Syll, Barwauah (77′ Raffini)

A disp.: Viganò, Torre, Cecchinato, N’Dianefo. Allenatore: Roselli

IMPERIA: Agostino, Di Giosia, Bresciani (85′ Anzalone), Del Bello, Langata (51′ Ramires), Freccero (67′ Lo Porcaro), L. Insolito (75′ Casagrande), Boccia, Conti, Costantini, Busato

A disp.: Rossi, Comiotto, Piccinin, Idaro, Khelifi. Allenatore: Riolfo

Arbitro: Andrea Capelli (Mantova). Assistenti: Giuseppe Bono (Torino) e Mattia Poetto (Pinerolo)

Note: Pomeriggio mite e soleggiato (18°). Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 4-7. Al 42′ Arras (V) calcia fuori un tiro di rigore. Spettatori 300 circa

Vado Ligure. Quinta giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”. Il Vado ospita l’Imperia. Fischio d’inizio quest’oggi allo stadio “Chittolina”, ore 15:00.

Testa coda, prima contro ultima. Nel turno infrasettimanale di mercoledì la squadra di Roselli ha superato in trasferta il Celle Varazze (0-1). I rossoblu, al comando della classifica a 12 punti (+2 su Varese e Ligorna), cercano la quinta vittoria consecutiva in altrettante partite (sesta considerando anche il turno di Coppa Italia).

La formazione di Riolfo invece, giovane e fatta di “fretta e furia” in estate, dopo un inizio abbastanza incoraggiante sul lato delle prestazioni, è reduce dal pesante k.o. interno contro il Sestri Levante (0-5), maturato tuttavia disputando un tempo e mezzo in inferiorità numerica. I nerazzurri occupano l’ultimo posto della graduatoria, con 1 punto. Finora peggior attacco (2 gol segnati) e peggiore difesa (10 subiti) del torneo.

Curiosità statistica. Il Vado è l’unica squadra di Serie D in tutta Italia a non avere ancora incassato nemmeno un gol tra campionato e Coppa. L’imbattibilità della porta di Bellocci è al momento di 450′.