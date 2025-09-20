Serie D: il Vado fa 3 su 3, una magia di Pisanu nel finale scardina il fortino del Derthona (1-0)

Vado-Derthona 1-0

Reti: 84′ Pisanu

Il Vado vince nuovamente. Partita condotta e dominata per larghi tratti dai rossoblu che, soprattutto nel primo tempo, collezionano un innumerevole numero di occasioni. Peccando tuttavia di concretezza. Quando le sorti dell’incontro sembrano incanalate verso i binari della gara “stregata“, a sbrogliare la matassa ci pensa Pisanu, con un gran tiro dai 30 metri a pochi minuti dal novantesimo. La squadra di Roselli sale così a 9 punti in classifica, punteggio pieno e in solitaria (in attesa del Saluzzo, impegnato domani pomeriggio sul campo del Ligorna).

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Vado-Derthona 1-0.

90’+1 Scalzi calcia dal limite. Bellocci si distende e para.

90′ Cinque minuti minuti di recupero.

84′ GOL VADO! La pressione locale alla fine fa breccia, con una giocata individuale. Tiro murato due volte. Al terzo tentativo, Pisanu sbroglia la matassa con una splendida staffilata di controbalzo dai trenta metri. La palla colpisce la parte bassa della traversa e finisce in rete. Urlo liberatorio della tribuna del “Chittolina”. 1-0.

74′ Sul ribaltamento di fronte occasione Derthona. Buongiorno, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia vadese, riceve un cross tagliato dalla destra e nei pressi del dischetto schiaccia fuori.

73′ Vado due volte vicino al vantaggio, ennesima opportunità. Arras, appena subentrato, salta un avversario e dal fondo sinistro destro calcia dritto per dritto. Cizza si supera mandando in angolo.

Sul corner che ne consegue, grande mischia. Bondioli incredibilmente non riesce nella deviazione vincente sotto porta.

69′ Punizione Vado dalla trequarti sinistra. Batte Ciccone, Bondioli svetta di testa e menda alto.

Fase centrale della ripresa. Partita ora spezzettata, il caldo si fa sentire. Il Derthona difende, il Vado prova a scardinare la difesa avversaria.

49′ Settima palla gol Vado. Ciccone ispira Vita. Il bomber rossoblu, finora decisamente sciupone, nel cuore dell’area non inquadra lo specchio.

47′ Syll perde la marcatura di Marcaletti. Da posizione ottimale, tiro sbilenco del giocatore ospite. Direttamente in fallo laterale.

La partita ricomincia (16:09).

Primo tempo:

45’+3 Fine primo tempo: Vado-Derthona 0-0.

45′ Tre minuti di recupero.

Nella seconda parte della prima frazione calano i ritmi. Temperature da amichevole estiva.

28′ Prova a farsi vedere anche il Derthona. Scalzi, gran sinistro dai venticinque metri. Palla fuori non di molto.

25′ Ancora Vado, sesta opportunità in appena dieci minuti. Pisanu, tiro dal limite. Pallone fuori di poco.

23′ Dominio Vado, in questa fase è un assedio. Ciccone, staffilata dai venticinque metri. Cizza si supera alzando in corner con l’aiuto della traversa.

20′ Il Vado colleziona palle gol a iosa nell’arco di pochi minuti. Vita lanciato in campo aperto. Il suo sinistro rasoterra, da posizione defilata, sibila a un palmo dal palo.

17′ Occasionissima Vado. Angolo dalla sinistra. Va Ciccone, cross tagliato a uscire. Arcidiacono, nel tentativo di anticipo, indirizza verso la propria porta. Un altro difensore del Derthona salva provvidenzialmente sulla riga a portiere battuto. Sulla respinta Abonckelet manda incredibilmente fuori.

14′ Un giro di lancetta. Vita lanciato in campo aperto. L’attaccante rossoblu indugia con una finta di troppo, favorendo il recupero da ultimo uomo di un difensore tortonese.

13′ Occasione Vado, i rossoblu stanno alzando i giri del motore prendendo in mano le redini del gioco. Ciccone crossa dalla destra. Vita sul secondo palo di testa manda a lato.

10′ Corner Vado dalla sinistra. Messina stacca sul primo palo, palla fuori.

In avvio è il Derthona a gestire prettamente il possesso. Vado lascivo.

Inizia la sfida (15:03).

Prima dell’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento.

Vado schierato con il 3-5-2. Bellocci in porta. Bondioli, Messina e Gulinelli a schermarlo. Syll e Lupinacci quinti di centrocampo. Pisanu davanti alla difesa; Ciccone e Abonckelet le mezzeali. In attacco la coppia è Vita-Raffini. Indisponibili Saltarelli (stop di 2 settimane) oltre ai lungodegenti Bussaglia, Stampi e Caremoli. In panchina l’esterno Torre, tesserato in settimana.

Tabellino:

VADO: Bellocci, Bondioli, Pisanu, Raffini (57′ Barwuah), Ciccone (85′ De Rinaldis), Vita, Gulinelli, Abonckelet (57′ Pastorino), Lupinacci, Messina, Syll (78′ Cecchinato)

A disp.: Viganò, Arras, Torre, Cecchinato, Sacco, N’Dianefo Allenatore: Roselli

DERTHONA: Cizza, Daffonchio, Marcaletti, Disegni (78′ Robotti), D’Antoni (67′ Buongiorno), Perez (60′ Patti), Gilli, Arcidiacono, T. Gerbino, Scalzi, Tocila (74′ Battista)

A disp.: Mandrino, La Cava, S. Gerbino, Taverna, Nani. Allenatore: Buttu

Arbitro: Marco Gambirasio (Bergamo). Assistenti: Michele Pagano e Luca Zanibelli (Brescia)

Note: Pomeriggio caldo e soleggiato (28°). Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 6-5. Spettatori 400 circa

Vado Ligure. Terza giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”. Il Vado ospita i piemontesi del Derthona. Fischio d’inizio quest’oggi allo stadio “Chittolina”, ore 15:00.

L’incontro si disputa in anticipo al sabato, in vista del turno infrasettimanale in programma mercoledì. Rossoblu a punteggio pieno: due vittorie su due nelle precedenti uscite, analogo risultato contro Sanremese (2-0) e Asti (0-2). Il Derthona – guidato dal tecnico albanganese Pietro Buttu – nella prima giornata ha invece espugnato il campo del Club Milano (2-3) ed ha quindi successivamente perso in casa col Sestri Levante (1-3).