Serie D, la Cairese vede sfumare i primi tre punti contro la Lavagnese. Solari: “Partite da chiudere prima, ripartiamo dalle certezze”

Cairo. Tanto rammarico al termine di Cairese vs Lavagnese da parte della panchina di casa. Una prova, quella dei gialloblù, che avrebbe permesso di portare i primi tre punti in campionato. Cancellata la brutta sconfitta contro il Chisola, il campo era pronto ad esultare al triplice fischio. In mezzo però, gli ultimi minuti di gara: gol del pareggio di Monteverde allo scadere che rovina i piani dei valbormidesi.

Non si cancella comunque l’ottima prova della squadra di Solari. Una rosa molto giovane che ha superato le aspettative, rendendosi pericolosa a più riprese. A metà secondo tempo ecco il gol di Giacchino, classe 2003 rilevato quest’anno dall’Asti. Un gruppo giovane esaltato poi in intervista dall’allenatore gialloblù, che ha spiegato come la freschezza dei giovani possa talvolta essere superiore all’inesperienza.

“È stata una grande partita, devo fare i complimenti ai ragazzi perché l’unico rammarico è di non aver chiuso prima il match”, spiega l’allenatore visibilmente affranto: “Abbiamo messo in campo tutto ciò che avevamo provato in allenamento, lavorando bene di squadra”.

Tre punti sfumati per un episodio: “Abbiamo concesso un tiro e mezzo alla Lavagnese, a fronte di tante nostre occasioni, scusate l’eufemismo ma mi gira il ca**o. C’è rammarico, poi la Lavagnese è una squadra importante, tosta. Puoi concedere poco ma rimane comunque pericolosa. L’unica pecca è non aver chiuso prima il match, il gol degli ospiti non è stata una vera occasione, ma frutto di un rimpallo e della bravura di un loro giocatore di ribadirlo in rete”.

“Peccato – continua l’allenatore -, ripartiamo comunque da questa prestazione. Anche contro il Chisola, a fronte di un inizio shock, abbiamo disputato 50 minuti di grande livello nonostante la doppia inferiorità. Ripartiamo da tante certezze che stiamo trovando. Sono convinto che la squadra sia quella giusta e che questi ragazzi ci daranno soddisfazioni”.

Un gruppo giovane che non ha deluso le aspettative: “Ho l’obbligo di farne giocare tre, ma potrei farne giocare anche undici, dipende da quello che vedo in settimana. I ragazzi portano brillantezza e freschezza. Sono contento che Giacchino sia entrato benissimo segnando un gran gol, deve darci qualità. Non posso però fare un nome solo, oggi sono soddisfatto di tutto il gruppo. Rimane solo da capire che le partite vanno chiuse prima“.

“Non credo sia inesperienza – chiosa Solari -. Dalla panchina non ho mai avuto la sensazione di poter subire gol, anche sull’episodio della rete. Abbiamo concesso un cross facile, ma questa è una mia impressione. Non penso sia questione di gioventù. Oggi è andata così, la prossima volta dovremo fare in modo che vada diversamente. Negli ultimi minuti è successo di tutto, inutile starci troppo sopra, guardiamo avanti“.