Serie D, il Vado fa 2 su 2 ad Asti. Roselli: “Concesso poco o nulla, ma possiamo ancora migliorare”

Il Vado espugna 0 a 2 il “Censin Bosia” di Asti. Una vittoria di cinismo e sostanza quella della squadra allenata da Giorgio Roselli, la quale sblocca il risultato in avvio con un gran gol di Raffini (3 gol in due partite per l’attuale capocannoniere del torneo). Ripresa soporifera, pochi spunti. I vadesi giocano al “gatto col topo“, lasciando il possesso prettamente ai locali e gestendo il vantaggio senza correre particolari pericoli. In pieno recupero, su spunto del subentrato Arras, arriva il raddoppio che arrotonda il risultato.

I Rossoblu salgono cosi a 6 punti, unica squadra a punteggio pieno insieme al Saluzzo, vincente in extrmis sull’ Imperia (rimasto in 10 uomini per tutto il secondo trmpo).

Nel dopo partita le impressioni di Roselli. Mister, Vado maturo, bravo a leggere l’avversario e colpirlo nei momenti giusti dell’incontro.

“Abbiamo deciso di non andare a prendere alti i nostri avversari per evitare di concedere spazi in ripartenza. Il campo di Asti è un fondo d’erba naturale, dove la palla scorre particolarmente lenta. Molto diverso rispetto al sintetico su cui siamo abituati a giocare. Su questi campi bisogna adattarsi e fare questo genere di partite più di “sostanza“.

Nella rirpesa in effetti il Vado, in modo sornione, ha lasciato il possesso del pallone agli avversari.

“Nel secondo tempo – gol a parte – prosegue Roselli – potevamo essere più incisivi in attacco, ma siamo comunque sempre stati in controllo senza rischiare nulla.

A tal proposito mister, Vado solido in questo avvio di stagione. Tre partite ufficiali disputate (Coppa compresa), zero gol subiti. Un buon biglietto da visita.

“Certamente, sembra scontato dirlo, ma non sempre chi prende meno gol alla fine vince i campionati. L’importante comunque è crescere sotto l’aspetto della mentalità. Ho lavorato tanto in estate sulla testa dei giocatori. Questa è una squadra tutta nuova, siamo giustamente ancora lontani da esprimere al 100% tutto il nostro potenziale“.